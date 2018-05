Συνάντηση Κοτζιά - Ντιμιτρόφ: Καμία εξέλιξη στο erga omnes

Συνάντηση μεταξύ του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Κοτζιά, του Σκοπιανού ομόλογού του Νίκολα Ντιμιτρόφ και του ειδικού διαπραγματευτή του ΟΗΕ, Μάθιου Νίμιτς, θα πραγματοποιηθεί το επόμενο Σάββατο 12/05 στην Αθήνα, ενημέρωσε ο Νίκος Κοτζιάς στη συνέντευξη Τύπου μετά το πέρας των εργασιών της 3ης Υπουργικής Συνάντησης μεταξύ Ελλάδας, Αλβανίας, Βουλγαρίας και πΓΔΜ, στη Θεσσαλονίκη.

Ο υπουργός Εξωτερικών, μεταξύ άλλων, ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους στη συνάντηση, σημείωσε ότι με τον Νίκολα Ντιμιτρόφ «πάντα μας αρέσει να έχουμε δημιουργικές συζητήσεις» και πρόσθεσε ότι ενδεχομένως θα υπάρξει συνάντηση και σε ανώτερο επίπεδο με την πΓΔΜ, εφόσον υπάρξουν θετικές εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις για το ονοματολογικό.

Ερωτηθείς αν υπάρχει κάποια εξέλιξη για erga omnes, ο κ. Κοτζιάς δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «θα κάναμε ήδη πάρτι αν υπήρχε, αλλά σκοπεύουμε να κάνουμε πάρτι».

