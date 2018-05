Αναβάλλεται για ένα χρόνο η απονομή του Νόμπελ Λογοτεχνίας, λόγω σεξουαλικού σκανδάλου

Την αναβολή της απονομής του Νόμπελ Λογοτεχνίας για ένα χρόνο ανακοίνωσε η Σουηδική Ακαδημία, λόγω της κρίσης που έχει πλήξει την Ακαδημία μετά την αποκάλυψη σεξουαλικού σκανδάλου στους κόλπους της.

Συγκεκριμένα ένα μέλος της επιτροπής είχε κατηγορηθεί για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά προκάλεσε μια σειρά από παραιτήσεων στις τάξεις της.

Κορυφή στο «παγόβουνο» ήταν και η παραίτηση της επικεφαλής της Σουηδικής Ακαδημίας, Σάρα Ντάνιους (φώτο) μετά την κριτική που ασκήθηκε σχετικά με το πώς ο θεσμός χειρίστηκε την έρευνα για κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος άνδρα που είναι παντρεμένος με κάποιο από τα μέλη της ακαδημίας. Αφορμή για την έρευνα στάθηκαν οι μαρτυρίες 18 γυναικών.

