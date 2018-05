ΑΔΜΗΕ: Έλαβε δάνειο 199 εκατ. ευρώ από κινεζικές τράπεζες

Την εκταμίευση ποσού 199 εκατ. ευρώ στις 30 Απριλίου, ως δανειακή χρηματοδότηση από τις τράπεζες Bank of China (Luxembourg) S.A. και Industrial and Commercial Bank of China Limited, ανακοίνωσε η ΑΔΜΗΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ως άνω κοινοπρακτικό δάνειο είναι πενταετούς διάρκειας με περίοδο χάριτος ενός έτους, άνευ εξασφαλίσεων και κρατικής εγγύησης και τo βασικό περιθώριο δανεισμού ανέρχεται στα 2,4% ετησίως.

Επίσης, ανακοινώνεται ότι η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της διαδικασίας αναχρηματοδότησης του υφιστάμενου Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου, ύψους €337 εκατ και λήξης τον Νοέμβριο 2021, προέβη σε πρόωρη αποπληρωμή ποσού €100 εκατ.

H διαδικασία αναχρηματοδότησης με μείωση του περιθωρίου δανεισμού και επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός ενός μήνα, αναφέρεται στην ανακοίνωση.