Επεισόδια έξω από τη ΓΓ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Επεισόδια σημειώθηκαν πριν λίγο στην πλατεία Τελωνείου στο λιμάνι της Μυτιλήνης, μεταξύ ομάδας νεαρών και δυνάμεων της αστυνομίας.

Οι νεαροί προσπάθησαν να φθάσουν στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, όπου είναι σε εξέλιξη η ομιλία του πρωθυπουργού, αλλά αντιμετωπίστηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες έκαναν χρήση χημικών.

Here’s video of bus rocking on Lesbos. Happened repeatedly for more than an hour #Greece pic.twitter.com/iSQjH5r00P