Συρία: Συνετρίβη στη θάλασσα ρωσικό μαχητικό - Νεκροί οι δύο πιλότοι

Ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος πολλαπλών ρόλων τύπου Sukhoi-30 SΜ συνετρίβη στη θάλασσα της Συρίας, κοντά σε ρωσική βάση στη Λατάκεια, με τους δύο πιλότους να είναι νεκροί, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Όπως μεταδίδουν τα ρωσικά πρακτορεία ενημέρωσης, που επικαλούνται το ρωσικό υπουργείο για το περιστατικό, η συντριβή του αεροσκάφους δεν οφείλεται σε πυρά που δέχτηκε όσο ήταν εν πτήσει αλλά σύμφωνα με προκαταρκτική εξέταση, η αιτία ενδεχομένως να είναι το χτύπημα κάποιου πουλιού σε έναν από τους κινητήρες. Σημειώνεται επίσης ότι το αεριωθούμενο συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του.

«Ένα ρωσικό μαχητικό αεροπλάνο Sukhoi-30SM συνετρίβη στη Μεσόγειο γύρω στις 9:45 (ώρα Μόσχας και ώρα Ελλάδας) ενώ έπαιρνε ύψος αφού είχε απογειωθεί από την αεροπορική βάση Χμεϊμίμ. Οι δύο πιλότοι, οι οποίοι έδωσαν μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή για να σώσουν το αεροπλάνο, βρήκαν τον θάνατο», αναφέρεται στη δήλωση του υπουργείου Άμυνας.

Σημειώνεται ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί την αεροπορική βάση Χμεϊμίμ στις ακτές της Λατάκειας, όπου διατηρεί μαχητικά και βομβαδιστικά τα οποία χρησιμοποιούνται στη σχεδόν τρίχρονη στρατιωτική εκστρατεία για την υποστήριξη της συριακής κυβέρνησης.

Fall of a Russian plane in the sea off the port city of Jabla in Syria https://t.co/nT0Mq2Pb4R pic.twitter.com/kwhPkRkMmk via @MGhorab3 #Syria