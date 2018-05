Ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ- Κίνας για τις εμπορικές σχέσεις

Υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία των ΗΠΑ έφθασε σήμερα στο Πεκίνο με επικεφαλής της τον αμερικανό υπουργό Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν, ώστε να έχει συνομιλίες με κινέζους αξιωματούχους για τις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών σήμερα και αύριο.

Ωστόσο όπως αναφέρουν αναλυτές στο πρακτορείο Reuters μια συμφωνία θεωρείται εξαιρετικά απίθανη κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης αν και, όπως υποστηρίζουν, μια δέσμη βραχυπρόθεσμων μέτρων από την πλευρά της Κίνας θα μπορούσε να λαθυστερήσει την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλλουν δασμούς ύψους 50 δισ. δολαρίων στις κινεζικές εισαγωγές.

Καθώς έφθανε στο Πεκίνο η αμερικανική αντιπροσωπεία για συνομιλίες σήμερα και αύριο για τις διμερείς εμπορικές σχέσεις, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε μέσω Twitter ότι «η σπουδαία εμπορική μας ομάδα είναι στην Κίνα για να προσπαθήσει να διαπραγματευτεί ισότιμους όρους ανταγωνισμού στο εμπόριο».

Our great financial team is in China trying to negotiate a level playing field on trade! I look forward to being with President Xi in the not too distant future. We will always have a good (great) relationship!