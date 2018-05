H Σώτη αθωώθηκε. Με τον Δημητρά τι θα κάνουμε;

Toυ Ανδρέα Ζαμπούκα

Η Σώτη Τριανταφύλλου αθωώθηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Δικαζόταν για δημόσια υποκίνηση μίσους, με βάση τον αντιρατσιστικό νόμο, γιατί στο άρθρο της «Rock and roll will never die» που δημοσιεύθηκε στην Athens Voice ανέφερε μια ρήση του Μάρκο Πόλο περί των μουσουλμάνων: «φανατικός μουσουλμάνος είναι αυτός που σου κόβει το κεφάλι και μετριοπαθής αυτός που σου κρατάει για να το κόψουν».

Η Εισαγγελέας της έδρας Μαγδαληνή Καλπακίδου πρότεινε την αθώωση της Σώτης Τριανταφύλλου τονίζοντας μεταξύ άλλων στην αγόρευσή της ότι "αυτές οι απόψεις που εξέφρασε η κατηγορούμενη, εκφράζουν τις απόψεις που πέρασαν από το μυαλό όλων μας μετά την επίθεση στο Μπατακλάν. Το κείμενο της αποτελεί έκφραση άποψης και δεν στοιχειοθετείται ούτε καν η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος". Η Πρόεδρος του Δικαστηρίου που αθώωσε την "κατηγορουμένη" ήταν η δικαστής Ευσταθία Αναστασοπούλου.

Η Σώτη Τριανταφύλλου αθωώθηκε μετά την ψευδή καταμήνυση του "επαγγελματία" Δημητρά, εκπροσώπου της ΜΚΟ-σφαγίδας «Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι». Θα ακολουθήσει η αθώωση του Τάκη Θεοδωρόπουλου, της Λώρης Κέζα, και πολλών άλλων...

Μεταξύ αυτών τυχαίνει να είμαι και εγώ μηνυόμενος. Για πρόκληση ρατσιστικής βίας από παλιό μου άρθρο για τους Ρομά, το οποίο τελικά δεν είναι δικό μου... αλλά συρραφή κειμένων που αναδημοσίευσαν, με ανεύθυνο τρόπο κάποια απαράδεκτα sites, βάζοντας το όνομά μου! Μόνο που για τη περίπτωσή μου, ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί να φτάσω σε αίθουσα δικαστηρίου, αφού κατέθεσα υπόμνημα που του υποδεικνύω την "αμέλειά" και την "απροσεξία" του.

Τι θα γίνει όμως μ΄αυτόν τον άνθρωπο; Κάθε λίγο και λιγάκι, θα απασχολεί τα δικαστήρια και τα ΜΜΕ με τις μηνύσεις του; Θα σέρνει συγγραφείς και αρθρογράφους στα δικαστήρια ως νέος "ιεραξεταστής"; Kαι οι εισαγγελείς θα τον λαμβάνουν σοβαρά υπόψη; Νομιμοποιείται ως εκπρόσωπος διάφορων περίεργων ΜΚΟ να καταγγέλει όποιον δεν του αρέσει η σημειολογία της γραφής του; Έχει το δικαίωμα να καταθέτει μηνύσεις, προσποιούμενος ότι δεν καταλαβαίνει τις αντιγραφές και τις αλλοιώσεις κειμένων; Δεν είναι δα και πρωτάρης στο internet για να μην μπορεί να διακρίνει ποια είναι η ταυτότητα ενός επαγγελματία αρθρογράφου και ποιες είναι οι θέσεις του για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Κατά συνέπεια, το κάνει επίτηδες. Για τους δικούς του λόγους που κάποτε πρέπει να αποκαλυφθούν.

Σύμφωνα με τη Wikipedia, ας δούμε τι ακριβώς είναι ΜΚΟ του κ. Δημητρά: «Το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι, συντομογραφικά ΕΠΣΕ, αποτελεί ελληνική μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ). Πρόκειται για το ελληνικό τμήμα τής Διεθνούς Ομοσπονδίας Ελσίνκι για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα[1] (International Helsinki Federation for Human Rights), η οποία έχει ως σκοπό την υποστήριξη και τη δημοσιοποίηση των αρχών της τελικής πράξης της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, που υπογράφτηκε στο Ελσίνκι της Φινλανδίας τον Αύγουστο του 1975, γνωστές και ως «Συμφωνίες του Ελσίνκι».[2] Η Διεθνής Ομοσπονδία Ελσίνκι για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα χρεοκόπησε λόγω οικονομικού σκανδάλου και διαλύθηκε την 27η Νοεμβρίου του 2007.[3] Ο πρώην οικονομικός διευθυντής της, Αυστριακός Rainer Tannenberger, καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ετών για υπεξαίρεση 1,2 εκατομμυρίου ευρώ.[4]».

Έτσι ο Δημητράς απέμεινε μόνος αυτός Παγκόσμιος Παρατηρητής, να επιβλέπει την τήρηση των Διεθνών «Συμφωνιών του Ελσίνκι» του Αυγούστου 1975.

Έως τώρα, οι μηνυόμενοι απλώς προσπαθούσαν να ξεχάσουν την περίπετειά τους. Αλλά αυτό θα γίνεται πάντα; Το ότι δηλαδή δεν έχουμε τον χρόνο, την ενέργεια, την διάθεση και την ψυχική ανάγκη να αντιδράσουμε, αντιμηνύοντας τον Δημητρά, θα το εκλαμβάνει μονίμως ως ένδειξη αδυναμίας;

Δεν είμαι σίγουρος αν αξίζει το χρόνο μας αλλά ίσως πρέπει κάποτε να πάρει την απάντηση που του αξίζει...