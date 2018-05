Εκεί που πριν 3 χρόνια θα χρειαζόταν 5 σωματοφύλακες σήμερα θέλει 17 διμοιρίες ΜΑΤ

Του Αντώνη Πανούτσου

Οι τζογαδόροι παίζουν στοιχήματα αλλά οι πολιτικοί εξαγγέλλουν προγράμματα. Με χρονοδιαγράμματα, αρχή, μέση και τέλος. Οπότε η ανακοίνωση του υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρη Βίτσα για «στοίχημα του Υπουργείου» στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων του μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου του 2018, να έχουν αποσυμφορηθεί οι καταυλισμοί στα Κέντρα Υποδοχής στη Μόρια της Λέσβου, στη ΒΙΑΛ της Χίου και στη Σάμο καταχωρείται στα ευχολόγια. Μόνο που οι ευχές είναι εύκολες όταν γίνονται σε συνέδριο στην ασφάλεια του αίθριου της γενικής γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Είναι δύσκολες όταν λέγονται στον δρόμο.

Στις επισκέψεις πολιτικών όπως αυτή του Αλέξη Τσίπρα, που για να μιλήσει ασφαλής στην Λέσβο χρειάστηκαν 17 διμοιρίες ΜΑΤ, άνδρες της κρατικής ασφαλείας, της αντιτρομοκρατικής, ομάδα του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών και όσοι καρανίκες χρειάζονται για να τον διαβεβαιώνουν πως είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός των τελευταίων 100 χρόνων. Μόνο που όσο και να θέλει να πείσει τον εαυτό του ένας πρωθυπουργός ότι ο κόσμος τον λατρεύει όσο χαρούμενα και αν είναι τα πρόσωπα των αυλοκολάκων την αλήθεια μαρτυράνε οι πλάτες των αστυνομικών. Και τα λεωφορεία των ΜΑΤ που αποκλείουν την Ηρώδου του Αττικού από τον κόσμο και την πραγματικότητα ώστε να μπορούν να συνεχίζουν να ζουν στις φαντασιώσεις τους οι έγκλειστοι στο μπούνκερ του Μαξίμου.

Ο λόγος της κινητοποίησης για την επίσκεψη του Τσίπρα δεν είναι επειδή η ΝΔ έχει μονάδες κρούσης. Τέτοιους είχε ο ΣΥΡΙΖΑ την εποχή των Αγανακτισμένων. Ούτε επειδή ένα πρωί οι κάτοικοι της Λέσβου ξύπνησαν και αποφάσισαν να γίνουν ναζιστές. Μέχρι και τον Ιανουάριο του 2015 η Χρυσή Αυγή έπαιρνε κάτω από το πανελλήνιο ποσοστό της στην Λέσβο. Μόνο τον Σεπτέμβριο του 2015 μετά από μια εννεάμηνη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ η Χρυσή Αυγή στην Λέσβο πέρασε κατά 0.8% το πανελλήνιο ποσοστό της. Τον λόγο που ο Αλέξης Τσίπρας χρειάζεται έναν μικρό στρατό για να επισκεφθεί την Λέσβο ανέφερε ο ίδιος ο Βίτσας. Όπως στην οικονομία που οι ερασιτεχνισμοί του Γιάννη Βαρουφάκη εξάντλησαν την υπομονή των εταίρων και στο προσφυγικό τα amateur theatrics του Πανούση στην Αμυγδαλέζα και οι άνευ ουσία εμφανίσεις του Μουζάλα στην Λέσβο εξάντλησαν τα αποθέματα καλής θέλησης των κατοίκων.

Η πίστωση χρόνου στο προσφυγικό στα νησιά εξαντλήθηκε εδώ και καιρό. Η μεταφορά της ευθύνης από τον Βίτσα στους κακούς ξένους που «κάποιοι στην Ευρώπη θέλουν η Ελλάδα και όχι τα νησιά μόνο να λειτουργούν ως αποθήκη ψυχών» έχει ειπωθεί και ξαναειπωθεί. Η επίδειξη ειλικρίνειας για τα Κέντρα Υποδοχής που η κατάσταση είναι «οριακή προς κακή», που με την σειρά που λέχθηκε θυμίζει το «situation is critical but not serious» δεν λέει τίποτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκλέχθηκε για να λύσει το πρόβλημα και όχι για να ζητάει πίστωση χρόνου 3+ χρόνια μετά την εκλογή του στην κυβέρνηση. Οι 17 διμοιρίες, τα οχήματα και οι άνδρες της κρατικής ασφαλείας που θα συνοδεύουν έναν πρωθυπουργό που πριν από 3 χρόνια θα χρειαζόταν πέντε άτομα της προσωπικής του ασφαλείας μιλάνε από μόνες τους για την ανύπαρκτη κυβερνητική πολιτική.