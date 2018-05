ΗΠΑ: Συνετρίβη C-130 έξω από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Τζόρτζια

Ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου C-130 Hercules συνετρίβη έξω από το Διεθνές Αεροδρόμιο Σαβάνα / Χίλτον Χεντ στην αμερικανική Πολιτεία Τζόρτζια, δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο Sputnik ένας εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

«Ναι, μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. Ήταν ένα (αεροσκάφος) της Εθνικής Φρουράς της Πολεμικής Αεροπορίας. Μόνο αυτό γνωρίζουμε», δήλωσε ερωτηθείς από το ρωσικό πρακτορείο ο εκπρόσωπος.

Την είδηση επιβεβαίωσε και το πυροσβεστικό τμήμα της περιοχής.

Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, το C-130 κατέπεσε στον αυτοκινητόδρομο 21. Η αστυνομία έχει διακόψει την κυκλοφορία τόσο στον δρόμο που συνετρίβη το στρατιωτικό αεροπλάνο, όσο και στον παρακείμενο αυτοκινητόδρομο 25, αλλά και σε όσους δρόμους διασταυρώνουν με το σημείο της διαφαινόμενης τραγωδίας.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πόσα άτομα μετέφερε, ωστόσο το πλήρωμά του απαρτιζόταν από τουλάχιστον τρία μέλη της αεροπορίας.

#BREAKING: C-130 Plane Crash in Savannah update.



- 5 people were reportedly on board

- Plane crashed near/on the Highway 21

- Plane was reportedly from the Puerto Rico National Guard

- 2 People confirmed dead



(Photo: @TheBigGuyWJCL) pic.twitter.com/5qxV8lXcn7