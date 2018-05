Αθωώθηκε η Σώτη Τριανταφύλλου - Είχε κατηγορηθεί για παραβίαση του αντιρατσιστικού νόμου

Αθωώθηκε η συγγραφέας Σώτη Τριανταφύλλου από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών μετά τη μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον της ο διαχειριστής του blog «Παρατηρητήριο Ρατσιστικών Εγκλημάτων», Παναγιώτης Δημητράς.

Η Σώτη Τριανταφύλλου δικαζόταν για δημόσια υποκίνηση μίσους, με βάση τον αντιρατσιστικό νόμο, γιατί στο άρθρο της «Rock and roll will never die» που δημοσιεύθηκε στην Athens Voice ανέφερε μια ρήση του Μάρκο Πόλο περί των μουσουλμάνων, ότι «φανατικός μουσουλμάνος είναι αυτός που σου κόβει το κεφάλι και μετριοπαθής αυτός που σου κρατάει για να το κόψουν».

Σύμφωνα με τον skai.gr, με την έναρξη της διαδικασίας ,στο γεμάτο από κόσμο ακροατήριο, οι συνήγοροι υπεράσπισης της συγγραφέως κ.κ Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος και Κωνσταντίνος Καλλίρης υπέβαλαν ένσταση αντισυνταγματικότητας του νόμου με βαση τον οποίο κινήθηκε η ποινική δίωξη επισημαίνοντας ότι με αυτή παραβιάζεται το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης.

Ως μάρτυρες εξετάστηκαν στο δικαστήριο η κ. Βασιλική Γεωργιάδου, η οποία έχει μελετήσει και ασχοληθεί επί χρόνια με θέματα ρατσισμού και ο συγγραφέας Απόστολος Δοξιάδης. Και οι δύο εξήγησαν στο δικαστήριο γιατί το περιεχόμενο του επίδικου άρθρου όχι μόνο δεν παραβιάζει τον ρατσιστικό νόμο, αλλά αποτελεί ένα κείμενο γνώμης που συνιστά κραυγή στο όνομα της αντιρατσιστικής βίας. Ο κ. Δοξιάδης μάλιστα αναφερόμενος στην προσωπικότητα της συγγραφέως επισήμανε ότι με τα κείμενά της έχει δείξει πως δεν φοβάται την πολιτική ορθότητα, ακόμα και όταν αυτή ποινικοποιείται.

Η Εισαγγελέας της έδρας Μαγδαληνή Καλπακίδου πρότεινε την αθώωση της Σώτης Τριανταφύλλου τονίζοντας μεταξύ άλλων στην αγόρευσή της ότι "αυτές οι απόψεις που εξέφρασε η κατηγορούμενη, εκφράζουν τις απόψεις που πέρασαν από το μυαλό όλων μας μετά την επίθεση στο Μπατακλάν. Το κείμενο της αποτελεί έκφραση άποψης και δεν στοιχειοθετείται ούτε καν η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος". Η Πρόεδρος του Δικαστηρίου που αθώωσε την Σώτη Τριανταφύλλου ήταν η δικαστής Ευσταθία Αναστασοπούλου.

Πολλοί καθηγητές πανεπιστημίου, συγγραφείς, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες, διανοούμενοι και εκδότες, είχαν υπογράψει ανοιχτή επιστολή στήριξης στη συγγραφέα.

Σε ανάρτησή του το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦίΜ) αναφέρει:

Μεγάλη δικαίωση για το ΚΕΦίΜ, την Σώτη Τριαντάφυλλου και την ελευθερία του λόγου και του τύπου η σημερινή αθώωση της συγγραφέως. #freespeech — ΚΕΦίΜ (@kefimgr) May 2, 2018

Υπενθυμίζεται πως πέρυσι είχε ξεσπάσει σάλος με τη μήνυση κατά της δημοσιογράφου και η ίδια σε συνέντευξή της στο liberal.gr τον Μάιο του 2017 είχε αναφέρει σχετικά: «Περίμενα ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο για το ένα ή για το άλλο ζήτημα. Είναι πολλά τα ζητήματα, δεν ξέρεις ποτέ ποιος θα εκμεταλλευτεί νόμο για να σου κάνει τη ζωή δυσκολότερη απ’ ό,τι είναι ήδη. Παλιότερα, όταν με κατηγορούσαν γιατί είχα σπουδάσει αμερικανική και όχι ελληνική ιστορία (μια υπέροχη κατηγορία, σουρεάλ βαλκανικού τύπου) δεν υπήρχε σχετικός νόμος που να μπορεί να με σύρει στο δικαστήριο. Ακούγονταν υπαινιγμοί: μήπως είμαι πράκτορας της CIA; Σε ποια σκοτεινή συνωμοσία οφείλονται οι αμερικανικές σπουδές και τα σούρτα-φέρτα στις ΗΠΑ; Μήπως είμαι απλώς σνομπ και ελιτίστρια;»

«Τι να περιμένεις από γόνο της αστικής τάξεως; (Ανακριβές και αυτό…) Και με ρωτούσαν ξανά και ξανά με επιθετικό ύφος γιατί στα βιβλία μου ασχολούμαι με την Αμερική κι όχι με το χωριό μου. Έλεγα: «Η Αμερική είναι το χωριό μου». Αργότερα, όταν εκλαϊκεύτηκε το Ιντερνετ, all hell broke loose: αν ήμουν δικομανής, ή έστω, αν είχα χρόνο και ενέργεια ― δεν έχω, δεν έχω! ― θα μπορούσα να σύρω εγώ στο δικαστήριο διάφορους για μισογυνισμό, δυσφήμιση, ηθική βλάβη και τα λοιπά. Αλλά έχω σοβαρότερες δουλειές. Μερικοί άνθρωποι δεν έχουν σοβαρότερες δουλειές ή κάνουν δουλειά τους το να συκοφαντούν τους άλλους. Είναι θλιβερό για τους ίδιους», είχε σημειώσει.