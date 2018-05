Με τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ συναντήθηκε ο Ευ. Αποστολάκης

Το αμερικανικό Πεντάγωνο επισκέφτηκε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, την Τρίτη, προκειμένου να συναντηθεί με τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγό Τζόσεφ Ντάνφορντ, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Ουάσινγκτον.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε το διεθνές περιβάλλον ασφαλείας, με έμφαση στην ευρύτερη περιοχή της Αν. Μεσογείου, Β. Αφρικής και Μέσης Ανατολής, αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ. Επίσης, έγινε επισκόπηση της υφιστάμενης διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας, και εξετάσθηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω διεύρυνσης της στους τομείς της επιχειρησιακής και ατομικής εκπαίδευσης και των τριών Κλάδων των ΕΔ, των ειδικών επιχειρήσεων καθώς και της ανταλλαγής πληροφοριών. Παράλληλα, συζητήθηκαν προγράμματα εκσυγχρονισμού μονάδων ΕΔ αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στις τοποθετήσεις του, επισήμανε μεταξύ άλλων:

· Τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις για την προώθηση της στρατιωτικής συνεργασίας με κράτη των Βαλκανίων, της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.

· Την σκοπιμότητα συνέχισης και γεωγραφικής διεύρυνσης της συμμαχικής επιχείρησης ανάσχεσης των προσφυγικών ροών στο Αιγαίο.

· Τη στρατηγική σημασία των υποδομών της Σούδας.

· Τις δυνατότητες του Κέντρου Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ) στον τομέα της εκπαίδευσης στην θαλάσσια ασφάλεια επ’ ωφελεία τόσο κρατών μελών της συμμαχίας, όσο και τρίτων χωρών.

· Τη συνεχή παραβατική συμπεριφορά που επιδεικνύουν οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις στο Αιγαίο.

Κατά την παραμονή του στο Πεντάγωνο, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συναντήθηκε με τον Mr. Gregory M. Kausner, Deputy Director of the Defense Security Cooperation Agency, με τον οποίο συζήτησε θέματα που αφορούν στην δυνατότητα περαιτέρω συνεργασίας στον εξοπλιστικό τομέα.

Επίσης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συναντήθηκε με τον Deputy Assistant Secretary of Defence for Europe and NATO, Mr. Thomas W. Goffus, με τον οποίον συζήτησε τη συνολική αμυντική συνεργασία των δύο χωρών σε διμερές και συμμαχικό πλαίσιο, υπό το πρίσμα των διαβουλεύσεων της 18ης Συνάντησης της Συμβουλευτικής Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου Ελλάδας – ΗΠΑ, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 12 Απριλίου 2018, με εστίαση στην δυνατότητα περαιτέρω συνεργασίας στον αμυντικό τομέα.

Φωτογραφία Intime News