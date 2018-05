Φλεγόμενη πολυκατοικία κατέρρευσε στο Σάο Πάολο

Ουρανοξύστης στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας κατέρρευσε μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε. Σύμφωνα με την πυροσβεστική της πόλης στο σημείο επιχειρούν 160 άνδρες.

Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα και πολύ γρήγορα επεκτάθηκε. Στο βίντεο δημοσίευσαν χρήστες του facebook αποτυπώνεται η στιγμή που το συγκρότημα κατοικιών καταρρέει μέσα σε μία φλόγα σφαίρας.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο ABC υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός, αλλά εκφράζονται φόβοι ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί.

Dramatic eyewitness video shows the moment a high-rise building collapses during a massive fire in Sao Paulo, Brazil.



