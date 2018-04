Ο Ντ. Τραμπ προτείνει η συνάντησή του με τον Κιμ Γιονγκ Ουν να γίνει στον Οίκο της Ειρήνης

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εισηγήθηκε σήμερα όπως η σχεδιαζόμενη συνάντησή του με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν πραγματοποιηθεί στον Οίκο της Ειρήνης, στα σύνορα της Βόρειας με τη Νότια Κορέα, εκεί όπου πραγματοποιήθηκε η ιστορική συνάντηση του Κιμ την περασμένη εβδομάδα με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας.

«Πολλές χώρες είναι υπό εξέταση για τη ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ, αλλά ο Οίκος της Ειρήνης/ Οίκος της Ελευθερίας, στα Σύνορα της Βόρειας & Νότιας Κορέας, δεν θα ήταν πιο Αντιπροσωπευτικό, Σημαντικό και Παντοτινό σημείο από μια τρίτη χώρα; Απλώς ρωτάω!» έγραψε ο Τραμπ στο Twitter.

Numerous countries are being considered for the MEETING, but would Peace House/Freedom House, on the Border of North & South Korea, be a more Representative, Important and Lasting site than a third party country? Just asking!