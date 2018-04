Ντ. Τραμπ: Ο πόλεμος στην Κορέα θα τελειώσει

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε σήμερα την «ιστορική» συνάντηση ανάμεσα στον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν και τον Νοτιοκορεάτη πρόεδρο Μουν Τζε-ιν υπογραμμίζοντας παράλληλα πως μόνον οι πράξεις στο μέλλον θα επιτρέψουν να κριθεί ποιες θα είναι οι εν εξελίξει αλλαγές.

«Έπειτα από ένα τρελό έτος εκτοξεύσεων πυραύλων και πυρηνικών δοκιμών, μια ιστορική συνάντηση ανάμεσα στη Βόρεια και τη Νότια Κορέα πραγματοποιήθηκε. Θετικά πράγματα συμβαίνουν αλλά μόνο ο χρόνος θα επιτρέψει να κριθούν!» έγραψε στο τουίτερ ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ εκτίμησε εξάλλου πως οι Αμερικανοί πρέπει να είναι «περήφανοι» για την εξέλιξη της κατάστασης στην κορεατική χερσόνησο.

«Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΕΑ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ! Οι Ηνωμένες Πολιτείες και όλοι οι πολίτες τους πρέπει να είναι αληθινά περήφανοι για αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Κορέα!» έγραψε σε ένα δεύτερο πρωινό τουίτ, αναφερόμενος στη δέσμευση που ανέλαβαν σήμερα οι δύο Κορέες να επιδιώξουν αυτή τη χρονιά να θέσουν μόνιμα τέλος στον πόλεμο.

Ο Τραμπ χαιρέτισε επίσης την «πολύτιμη βοήθεια» του Κινέζου προέδρου.

«Να μην ξεχάσουμε την πολύτιμη βοήθεια που ο φίλος μου, ο πρόεδρος Σι της Κίνας, προσέφερε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα στα σύνορα με τη Βόρεια Κορέα. Χωρίς εκείνον, θα ήταν μια διαδικασία πολύ πιο μακρά και σκληρή», έγραψε σε ένα τουίτ ο Αμερικανός πρόεδρος.

Please do not forget the great help that my good friend, President Xi of China, has given to the United States, particularly at the Border of North Korea. Without him it would have been a much longer, tougher, process!