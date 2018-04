Σε ψηφιακό συνεργάτη του ανθρώπου μετατρέπεται το κινητό τηλέφωνο

Σε ψηφιακό συνεργάτη του ανθρώπου μετατρέπεται πλέον το κινητό τηλέφωνο που με την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών μαθαίνει σταδιακά το καθημερινό πρόγραμμα του κατόχου του και τις συνήθειες του με αποτέλεσμα όχι μόνον να του το υπενθυμίζει αλλά και να έχει τη δυνατότητα να του κάνει και προτάσεις.

Ταυτόχρονα με την ανάπτυξη του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things -IoT) από το κινητό τηλέφωνο γίνεται εφικτός ο έλεγχος από απόσταση δισεκατομμυρίων συσκευών κάθε μεγέθους καθώς η πραγματοποίηση εκατοντάδων εργασιών και συναλλαγών που μέχρι σήμερα απαιτούσαν φυσική παρουσία.

Από που αντλεί όμως τη «δύναμη» αυτή το έξυπνο κινητό τηλέφωνο (smart phone) να αλλάξει τον κόσμου που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα και να φέρει καταιγιστικές αλλαγές, αρκετές από τις οποίες είναι ήδη ορατές τόσο στην καθημερινότητα όσο και στο επιχειρείν;

Αναφέρονται χαρακτηριστικά ορισμένα επίσημα στοιχεία για την διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας και τις εφαρμογές της στον παγκόσμιο πληθυσμό καθώς και τις δυνατότητες που έχουν φέρει οι νέες τεχνολογίες που δείχνουν μια μικρή μόνον εικόνα των εξελίξεων:

- Σε 5,9 δισεκατομμύρια θα αυξηθούν οι συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας το 2025, από 5 δισ. που ήταν πέρυσι σε διεθνές επίπεδο σύμφωνα με εκτιμήσεις του GSMA Intelligence που εκπροσωπεί την βιομηχανία ψηφιακών επικοινωνιών. Το μεγαλύτερο ποσοστό διείσδυσης θα είναι στην Ευρώπη όπου εννέα στους δέκα πολίτες θα είναι συνδρομητές της κινητής τηλεφωνίας, με τους οκτώ στους δέκα να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από το κινητό τους, που σημαίνει ότι θα έχουν smart phones.

- Πέντε δισεκατομμύρια άνθρωποι θα κάνουν χρήση του διαδικτύου από το κινητό τους τηλέφωνο μέχρι το 2025, ποσοστό που ξεπερνά το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού (εκτιμήσεις αναλυτών του GSMA, που διατυπώθηκαν στο τελευταίο Mobile World Congress στην Βαρκελώνη)

Σήμερα ήδη κάνουν χρήση του διαδικτύου μέσω του κινητού τους περίπου τρία δισεκατομμύρια άνθρωποι.

- Οι κάτοχοι smartphone θα επικοινωνούν, μέσω των κινητών τους, 65 φορές την ημέρα, το 2023, γεγονός που σημαίνει πως αυτό το ποσοστό θα είναι αυξημένο κατά 20% σε σύγκριση με σήμερα (πρόσφατη μελέτη τη Deloitte)

- Το 50% της παρακολούθησης τηλεόρασης και βίντεο θα πραγματοποιείται σε οθόνες κινητών συσκευών (tablet, smartphone, laptop), ποσοστό αυξημένο κατά 85% σε σχέση με το 2010, ενώ μόνο τα smartphone θα αντιστοιχούν στο ένα τέταρτο αυτής της παρακολούθησης (αύξηση 160% σε σχέση σε το 2010) (σύμφωνα με έκθεση του Consumer Lab που δημοσιοποίησε πρόσφατα η Ericsson)

- Η ανάπτυξη του Internet of Things, θα δικτυώσει με το διαδίκτυο και το κινητό τηλέφωνο περισσότερες από 50. δις. συσκευές μεταξύ τους, μέχρι το 2020 δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ριζικές αλλαγές στην καθημερινή μας ζωή αλλά και στο επιχειρείν. Οι όροι «έξυπνο» αυτοκίνητο, «έξυπνο» σπίτι, «έξυπνη» πόλη και εκατοντάδες ακόμη ακούγονται ολοένα και περισσότερο, προσφέροντας εφαρμογές που μέχρι σήμερα βλέπαμε μόνον σε σενάρια ταινιών επιστημονικής φαντασίας.

- Η ευρεία διείσδυση IoT εξαρτάται από το πότε χρονικά θα είναι έτοιμο για εμπορική εφαρμογή σε ευρεία κλίμακα το 5G, η νέα γενιά δικτύων κινητών επικοινωνιών, που θα έχουν εκπληκτικές δυνατότητες σε σχέση με τα σημερινά δίκτυα: 10 με 100 φορές αυξημένος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων, διακίνηση 1.000 φορές περισσότερου όγκου δεδομένων, εξυπηρέτηση 100 φορές περισσότερων συσκευών χαμηλότερου κόστους, χρόνο ζωής μπαταρίας συνδεδεμένων συσκευών της τάξης των 10 ετών και άνω και σημαντικά βελτιωμένη κάλυψη κατά 20db. Οι συγκεκριμένες αυτές επιδόσεις του 5G θα επιτρέπουν την διασύνδεση, σε πραγματικό σχεδόν χρόνο, εκατοντάδων εκατομμυρίων συσκευών, μηχανών και όχι μόνον μεταξύ τους αλλά και με την κινητή τηλεφωνία.

Με ποιο όμως τρόπο το κινητό μετατρέπεται σε συνεργάτη του κατόχου του;

Με απλά λόγια, με την ενσωμάτωση στην λειτουργία του των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence ή εν συντομία AI) .

Οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονται και θα βρίσκονται σχεδόν παντού, από την αγορά ενός προϊόντος, την παρακολούθηση μίας ταινίας και τους ψηφιακούς προσωπικούς βοηθούς, μέχρι τα ρομπότ, τα αυτόνομα οχήματα και τις διαγνώσεις ασθενειών και παθήσεων.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη Λευκή Βίβλο «Mobile AI and the Future of Intelligent Devices», που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα και συνέταξε η εταιρία αναλύσεων IDC και χρηματοδότησε η Huawei, η τεχνητή νοημοσύνη «θα γίνει ένα σύμβολο, όπως ακριβώς ήταν και η ατμομηχανή στην έναρξη της Βιομηχανικής Επανάστασης».

Σύμφωνα με τη Λευκή Βίβλο της IDC, η πλατφόρμα που θα επωφεληθεί περισσότερο από τη διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης είναι τα έξυπνα κινητά.

Η τεχνητή νοημοσύνη στην κινητή τηλεφωνία βελτιώνει ήδη σημαντικά τις εφαρμογές προσωπικών βοηθών, ενισχύοντας έτσι τη συνολική εμπειρία χρήσης των smartphones.

Οι ψηφιακοί προσωπικοί βοηθοί έχουν μεταξύ άλλων τη δυνατότητα, για παράδειγμα να αναγνωρίζουν τον τίτλο της ταινίας που φαίνεται σε μία φωτογραφία μίας υπαίθριας διαφήμισης, να βρίσκουν τους κινηματογράφους που παίζεται και να κλείνουν εισιτήρια βάσει του ημερολογίου του χρήστη, ζητώντας από τον τελευταίο απλά μία έγκριση.

Ένας πιθανός συνδυασμός συστημάτων, λογισμικού αναγνώρισης προσώπου και μηχανικής μάθησης (machine learning) που προκύπτει βάσει τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορούσε για παράδειγμα να δώσει τη δυνατότητα στα καταστήματα να αναγνωρίζουν τους πελάτες τους, να τους προσφέρουν συμβουλές και ιδέες κατά τις αγορές τους και να τους διευκολύνουν κατά την πληρωμή και την παραλαβή των παραγγελιών τους με πλήρως αυτοματοποιημένες, αυτόνομες λειτουργίες χωρίς την παραμικρή ανθρώπινη παρέμβαση, όπως μέσω κινητού τηλεφώνου. Η νέα αυτή γενιά εφαρμογών θα είναι σε θέση να δώσει πνοή στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ενισχύοντας εντυπωσιακά την εμπειρία του καταναλωτή.

Όπως χαρακτηριστικά έχει αναφέρει ο Πέτρος Δρακόπουλος, διευθυντής μάρκετινγκ της Huawei στην Ελλάδα. «είναι αδύνατον να προβλέψουμε τι είδους εφαρμογές θα δημιουργηθούν χάρη στις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη καθώς μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα νερά. Η κυκλοφορία έξυπνων κινητών με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης είναι μόνο η αρχή, μία γεύση των όσων θα επακολουθήσουν στο μέλλον».

Αλλαγές και στις συναλλαγές και σε επιμέρους εργασίες και υπηρεσίες

Η ραγδαία αυτή ανάπτυξη που παρατηρείται στην διείσδυση στο διαδίκτυο μέσω κινητών, ταυτόχρονα με την ανάπτυξη του IoT που δημιουργεί τον διασυνδεδεμένο κόσμο, αλλάζει ριζικά και τον τρόπο που πραγματοποιούσαμε μέχρι σήμερα τις συναλλαγές πολλές άλλες εργασίες., αλλά και το επιχειρείν.

Για παράδειγμα στον τομέα των συναλλαγών, όπως χαρακτηριστικό έχει επισημαίνει στο ΑΠΕ ο ανώτερος αντιπρόεδρος στον τομέα της Καινοτομίας της Visa Europe Bill Gajda ήδη σε πόλεις, όπως το Λονδίνο μπορεί κανείς να πραγματοποιήσει το σύνολο των καθημερινών του πληρωμών, ψηφιακά μέσω του κινητού του τηλεφώνου, χωρίς την χρήση καθόλου μετρητών ή ακόμη και πλαστικού χρήματος. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, στα κέντρα καινοτομίας που έχει δημιουργήσει η Visa ανά το κόσμο στη διάρκεια των τελευταίων 18 μηνών, αναπτύσσονται καινοτόμες ιδέες σε συνεργασία με νεοφυείς επιχειρήσεις, που σταδιακά θα γίνονται πράξη και θα αφορούν μεταξύ άλλων τομείς όπως η ταυτοποίηση με νέους σύγχρονους βιομετρικούς τρόπους, νέες εφαρμογές σε καθημερινές πληρωμές κλπ.

Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Ποιες όμως συσκευές και υπηρεσίες θα συνδέονται με το κινητό; Πως θα επηρεαστεί το επιχειρείν;

«Τα πάντα θα επηρεαστούν και τα πάντα θα συνδέονται με το κινητό τηλέφωνο», αναφέρει χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ, διοικητικό στέλεχος λιανεμπορίου που προέρχεται από τον τομέα της τεχνολογίας.

Από ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κλιματιστικά, καφετέριες, συστήματα πυρασφάλειας, συστήματα συναγερμών, θέρμανσης, μετρητές κατανάλωσης νερού και ηλεκτρικού, drones κλπ, καθώς πλέον όλα θα είναι «έξυπνα».

Τα πάντα θα ελέγχονται από το κινητό: από τις καλλιέργειες στο χωράφι του αγρότη που θα μπορεί κανείς να τις παρακολουθεί και να τις οργανώνει από το κινητό του, τις παραγγελίες, την διακίνηση και γενικότερα την μεταφορών των προϊόντων κάθε είδους επιχείρησης, μέχρι την κυκλοφορία στους δρόμους, στα λιμάνια στα αεροδρόμια (κάτι που ήδη συμβαίνει).

Πολλές από τις συσκευές που έχουμε σήμερα στο σπίτι σε λίγα μόλις χρόνια από σήμερα θα είναι συλλεκτικά κομμάτια καθώς δε θα παράγονται ούτε θα κυκλοφορούν πλέον στην αγορά, αναφέρει χαρακτηριστικά.

