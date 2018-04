Μεταρρυθμίσεις, μεταμνημονιακή εποπτεία και μείωση χρέους στο επίκεντρο του άτυπου Eurogroup

Το ελληνικό αναπτυξιακό σχέδιο για την εποχή μετά το Πρόγραμμα, θα παρουσιάσει ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος στους ομολόγους του, του άτυπου Eurogroup, οι εργασίες του οποίου αρχίζουν στις 9.00 στη Σόφια.



Σύμφωνα με τον υπουργό, το αναπτυξιακό σχέδιο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δράσεις για την ταχύτερη απονομής της δικαιοσύνης, για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. «Αυτό είναι το δικό μας αναπτυξιακό σχέδιο και η ιδιοκτησία του είναι σημαντική για εμάς. Δεν θέλουμε να αιφνιδιάσουμε κανέναν, είτε είναι οι χρηματοπιστωτικές αγορές είτε οι θεσμοί», δηλώνει ο κ. Τσακαλώτος.

Για πρόοδο στα θέματα που θα συζητηθούν στο σημερινό Eurogroup έκανε λόγο ο επικεφαλής του, Μάριο Σεντένο.

Looking forward to the #Eurogroup meeting in sunny Sofia. Today, we will discuss Greece and the European banking system.

