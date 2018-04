Βραβεύθηκαν οι επιχειρήσεις με το Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον στην Ελλάδα για το 2018

Διεξήχθη την Τρίτη 24 Απριλίου 2018 η απονομή των βραβείων "Best Workplaces", στις επιχειρήσεις με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα για το 2018.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, την εκδήλωση, την οποία διοργάνωσε το Great Place to Work Hellas, με την συμμετοχή 450 περίπου προσκεκλημένων, τίμησαν με την παρουσία τους διακεκριμένοι εκπρόσωποι Πολιτικών, Οικονομικών και Επιχειρηματικών Φορέων.

Ο πρόεδρος του Great Place to Work Hellas, Δημήτρης Μαύρος, στην έναρξη της εκδήλωσης ανέφερε πως «με τη σημερινή απονομή στις 25 εταιρείες που διακρίθηκαν, ο θεσμός του Great Place to Work συμπληρώνει 16 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, βραβεύοντας τις εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον. Οι εργαζόμενοι και οι διοικήσεις των 25 αυτών επιχειρήσεων κρατούν ζωντανή την ελπίδα για ανάπτυξη και βελτίωση και μας κάνουν αισιόδοξους για το μέλλον. Τους αξίζουν τα θερμά μας συγχαρητήρια και ένα μεγάλο μπράβο» και πρόσθεσε ότι «να αναφέρω επίσης ότι φέτος, για πρώτη φορά, η τελετή για τα Πανευρωπαϊκά Βραβεία Best Workplaces θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 14 Ιουνίου. Η βράβευση θα έπεται ενός ολοήμερου διεθνούς συνέδριου με εξέχοντες ομιλητές από όλη την Ευρώπη».

Μεταξύ άλλων, βραβεία απένειμαν οι κκ Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, τέως Υπουργός Ανάπτυξης, Αντώνης Μακρής, Πρόεδρος ΣΕΛΠΕ, Γεώργιος Ασμάτογλου, Αντιπρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ, Κωνσταντίνος Ευριπίδης, Πρόεδρος Λέσχης Επιχειρηματικότητας, Σωτήρης Σταματίου, Πρόεδρος ΣΔΑΔΕ, Βασίλης Ραμπάτ, Πρόεδρος ΕΑΣΕ, Νάνσυ Παπαλεξανδρή, Ομότιμη Καθηγήτρια Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, ΟΠΑ.

Οι 25 εταιρείες που βραβεύτηκαν για το 2018, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων τους και είναι οι εξής:

Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση και η βράβευση των εταιρειών έγινε για 16η συνεχή χρονιά, βασισμένη στα αποτελέσματα της έρευνας Best Workplaces, της μεγαλύτερης έρευνας αξιολόγησης του εργασιακού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, η οποία διεξάγεται σε ετήσια βάση από το Great Place to Work Hellas με την ακαδημαϊκή υποστήριξη του ALBA Graduate Business School, The American College of Greece. Στην έρευνα συμμετείχαν εταιρείες από διάφορους κλάδους της αγοράς, οι οποίες στο σύνολό τους απασχολούν 22.300 εργαζόμενους.

Επισημαίνεται ότι οι εταιρείες που βραβεύθηκαν στην εκδήλωση, είναι υποψήφιες για να μπουν στη λίστα των καλύτερων εταιρειών στην Ευρώπη οι οποίες θα βραβευθούν τον προσεχή Ιούνιο στην αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Εκδήλωση η οποία, για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα.