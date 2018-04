Ελληνικό Ινστιτούτο κατά της Απάτης: Συνέδριο στην Αθήνα στις 4 Μαϊου

10 χρόνια από την ίδρυσή του γιορτάζει φέτος το Ελληνικό Ινστιτούτο κατά της Απάτης (Hellenic Association of Certified Fraud Examiners, HACFE).



Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018, θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το διεθνούς εμβέλειας ετήσιο συνέδριο κατά της απάτης του Ελληνικού Ινστιτούτου κατά της Απάτης (HACFE).



Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από τον κ. Παναγιώτη Γεωργίου, τον επίτιμο πρόεδρο του HACFE, στο συνέδριο θα προσεγγιστούν διάφορα θέματα που άπτονται του φαινομένου της απάτης και θα δοθεί η ευκαιρία σε ειδικούς της πανεπιστημιακής κοινότητας και επαγγελματίες του είδους, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, να παρουσιάσουν τις απόψεις τους και να προκαλέσουν μια γόνιμη και εποικοδομητική συζήτηση για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Ενδεικτικά αναφέρεται το procurement fraud, που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και ενδιαφέρον θέμα το οποίο αφορά στη διεπαφή του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων. Καταξιωμένοι ομιλητές θα προσπαθήσουν να αναλύσουν νηφάλια και αυστηρά τεχνοκρατικά τους τρόπους εκδήλωσης της απάτης και της διαφθοράς στο χώρο αυτό και να αναφερθούν στους μηχανισμούς πρόληψης και αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων.

Στο φετινό συνέδριο αναμένεται ακόμη να συζητηθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, η μεγαλύτερη παγκόσμιας εμβέλειας έρευνα σχετικά με το φαινόμενο της απάτης, “2018 Report to the Nations” του μητρικού Ινστιτούτου Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).



Η έρευνα αυτή αναφέρεται σε 2.690 πραγματικές περιπτώσεις απάτης που εξιχνιάστηκαν, από εξειδικευμένους ερευνητές απάτης, σε 125 χώρες και 23 διαφορετικούς κλάδους. Μόνο για τις υποθέσεις που καταγράφονται στην έρευνα, οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις είχαν απώλειες μεγαλύτερες των 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όπως και στις προηγούμενες αντίστοιχες έρευνες του ACFE, την πρώτη θέση ως προς τον αριθμό περιπτώσεων απάτης κατέχει η κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων από παραβατικές πράξεις ανώτατων στελεχών, διευθυντών και υπαλλήλων επιχειρήσεων.



Τι είναι το Ινστιτούτο κατά της Απάτης;



Το Ελληνικό Ινστιτούτο κατά της Απάτης (Hellenic ACFE) είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο που συστάθηκε με πρωτοβουλία επαγγελματιών ελεγκτών της χώρας μας το 2008. Αποτελεί τον επίσημο φορέα που προεκτείνει τις δράσεις του διεθνούς οργανισμού Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) στην Ελλάδα. Ο οργανισμός αυτός αριθμεί σήμερα περισσότερα από 85.000 μέλη παγκοσμίως, σε πάνω από 100 χώρες, 25.000 εκ των οποίων είναι πιστοποιημένοι ελεγκτές απάτης (Certified Fraud Examiners), ένας τίτλος που έχει καταχωρηθεί ως ένα από τα πλέον εμπορεύσιμα διαπιστευτήρια στις μέρες μας και αναγνωρίζεται σαν σημαντική δεξιότητα ακόμη και από το FBI.



Βασικός σκοπός του HACFE είναι να συνεχίζει να είναι ένα ισχυρό, αξιόπιστο και αποτελεσματικό όργανο στη μάχη κατά της απάτης και της διαφθοράς στη χώρα μας και να συνδράμει τα μέλη του αλλά και κάθε τρίτο, που έχει ανάλογο ενδιαφέρον (επιχειρηματία, επαγγελματία, δημόσιο και ιδιωτικό φορέα) στην αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. Προς τούτο, το ινστιτούτο διοργανώνει σειρά εκπαιδευτικών ημερίδων, εσπερίδων και άλλων συναφών εκδηλώσεων, σε συνεργασία με καταξιωμένους επαγγελματίες του είδους, Έλληνες και ξένους, καθώς και με πανεπιστημιακούς και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς.



Αυτές οι δράσεις στοχεύουν στη δημιουργία άριστα καταρτισμένων στελεχών στον τομέα της ανίχνευσης, διερεύνησης και καταπολέμησης της απάτης, αλλά και στην ενεργοποίηση κάθε μέλους στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του εν λόγω φαινομένου.