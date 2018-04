Το Χ.Α. ρίχνει τους «προβολείς» (και) στα ποιοτικά Mid Caps

Του Απόστολου Σκουμπούρη

Μια αγορά που έφτασε να είναι μονοφασική και μονοδιάστατη, «προσαρμοσμένη» απολύτως στις επιταγές των ξένων χαρτοφυλακίων που δραστηριοποιούνται (λόγω μεγέθους) σχεδόν αποκλειστικά στον FTSE 25, ασφαλώς και έχει ανάγκη από τέτοιες πρωτοβουλίες.

Ο λόγος για το πρώτο συνέδριο που θα κάνει focus αποκλειστικά σε εταιρείες και μετοχές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, το οποίο διοργανώνει για πρώτη φορά το ελληνικό χρηματιστήριο αύριο Πέμπτη 26 Απριλίου σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Στο παρελθόν έχουν γίνει μεμονωμένες προσπάθειες να «φωτιστεί» και ο χώρος της μικρομεσαίας αποτίμησης κυρίως από ιδιωτικές χρηματιστηριακές, όμως από την (επίσημη) πλευρά του Χ.Α. γίνεται για πρώτη φορά κάτι τέτοιο.

H αγορά «διψάει» για τέτοιες εκδηλώσεις που θα συμβάλουν στην αλλαγή της κυρίαρχης κουλτούρας, η οποία έχει επιβληθεί εδώ και περίπου 15 και πλέον χρόνια, όπου «δαιμονοποιήθηκε» σχεδόν σύσσωμη η μικρομεσαία κεφαλαιοποίηση.

Από το 2003 και μετά, υπήρξε μια σταδιακή «παράδοση» της αγοράς στα διεθνή λόμπι, τους ξένους διαχειριστές και τους ξένους οίκους, που ήρθαν να αντικαταστήσουν τα (αμαρτωλά) εγχώρια λόμπι του ’99. Τα ξένα χαρτοφυλάκια έκαναν και τους μεγάλους όγκους και τζίρους στην ΕΧΑΕ, ενώ ήταν και σημαντική ένεση ρευστότητας μέσω των placement για δεκάδες εισηγμένες.

Έτσι, σταδιακά υπήρξε μια μονοδιάστατη ροή ρευστότητας προς τις μετοχές που ήταν στο target group των ξένων. Με τον καιρό, όλη η ρευστότητα κατευθύνθηκε και σχεδόν «κλειδώθηκε» εν μέσω ενός ανακυκλούμενου σκηνικού στις μετοχές του FTSE και σε ελάχιστες άλλες, με παράλληλη απαξίωση (όλων) των μετοχών που δεν ανήκαν στα projects των ξένων. Έτσι, «αφυδατώθηκε» από ρευστότητα, εμπορευσιμότητα και κεφάλαια ολόκληρη η μικρότερη κεφαλαιοποίηση.

Μοιραία, εδώ και χρόνια, έχει παγιωθεί μια κατάσταση όπου περίπου το 50% των μετοχών του Χ.Α. δεν ανοίγουν καν στο ταμπλό, για μήνες! Παράλληλα, ακόμη και μετοχές εξαιρετικών εταιρειών μικρής αποτίμησης, με καλά μεγέθη και συνεπές management, βλέπουν τις μετοχές τους πλήρως απαξιωμένες, με μηδενική εμπορευσιμότητα, για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω. Μια αγορά ακραία μονοδιάστατη και μονοφασική.

Το συνέδριο που θα κάνει focus στα ποιοτικά μεσαία χαρτιά

Έτσι, και μόνο ότι η ΕΧΑΕ διοργανώνει για πρώτη φορά κύκλο παρουσίασης αποκλειστικά για επιχειρήσεις της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ουσιαστικά και σημειολογικά, είναι σημαντικό.

Και πάντως, η αλήθεια είναι ότι – έστω και σε περιορισμένο βαθμό – το ενδιαφέρον των επενδυτών για μετοχές πέρα από το «γκέτο» του FTSE 25 έχει αυξηθεί τα δύο – τρία τελευταία χρόνια. Στόχος είναι να παρουσιαστούν οι προοπτικές των mid caps της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, από τα οποία θα αναδειχθεί η επόμενη γενιά των blue chips του Χ.Α.

Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι προ 5 -8 ή 10 ετών, μετοχές όπως Aegean Airlines, Lamda Development, Τέρνα Ενεργειακή, Jumbo, ΓΕΚ Τέρνα, ΟΛΠ, Μυτιληναίος, Σαράντης, Folli Follie κ.α. διαπραγματεύονταν είτε στον Mid Cap, είτε ακόμη και στον Small Cap!

Έτσι για πρώτη φορά, στο πλαίσιο του 1ου Athex Mid Cap Conference που διοργανώνεται αύριο Πέμπτη, 26 Απριλίου, επικεφαλής και στελέχη 18 εισηγμένων θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν σε B2B συναντήσεις τις προοπτικές των εταιρειών τους, προσβλέποντας στην προσέλκυση ξένων επενδυτικών κεφαλαίων.

Βεβαίως, στην εκδήλωση του Χ.Α. υπάρχουν και όμιλοι που θα συμμετάσχουν, παρ' ότι οι μετοχές ανήκουν ήδη στην ομάδα του Large Cap.

Πιο αναλυτικά, θα συμμετάσχουν οι εταιρείες AΔMHE, EXAE, ΓΕΚ Τέρνα, Τέρνα Ενεργειακή, Autohellas, Cenergy Holdings, Ελλάκτωρ, Fourlis, IAΣΩ, Iκτίνος, Kαράτζης, Intralot, Quest Συμμετοχών, OΛΠ, OΛΘ, Kρι-Kρι, Eυρωπαϊκή Πίστη και Πλαστικά Θράκης. Σημειώνεται ότι η διοίκηση του Υγεία ακύρωσε μόλις την περασμένη Παρασκευή τη συμμετοχή της στο road show.

Αφού προηγηθεί μια παρουσίαση της πορείας και των εκτιμήσεων για την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας, οι θεσμικοί που θα συμμετάσχουν στο συνέδριο θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συναντήσεις με τους επικεφαλής και τις διοικήσεις των εισηγμένων.

Μέλη της διοίκησης και στελέχη αυτών των εταιρειών θα έχουν one to one meetings με πολλούς fund managers από HΠA και Ευρώπη, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για αυξημένο ενδιαφέρον.

Πρόκειται για πρωτοβουλία που εντάσσεται στο πλαίσιο κινήσεων εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ στόχος της διοίκησης του Χ.Α. είναι αυτό το εγχώριο road show να καθιερωθεί ως ένα επενδυτικό ραντεβού θεσμικών κεφαλαίων στην Αθήνα.