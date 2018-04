Συλλυπητήρια του ΥΠΕΞ στις οικογένειες των θυμάτων της επίθεσης στον Καναδά

Τα ειλικρινή συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων και την αλληλεγγύη του στην κυβέρνηση του Καναδά για την αποτρόπαια πράξη, στέλνει μέσω Twitter, το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα αναφέρει τα ακόλουθα:

«Ειλικρινή συλλυπητήρια προς τις οικογένειες για την θανάσιμη επίθεση στο Τορόντο. Καταδικάζουμε αυτή τη φρικτή πράξη βίας και στεκόμαστε αλληλέγγυοι στην κυβέρνηση του Καναδά και του λαού της».

La #Grèce offre ses condoléances les plus sincères aux familles & proches des victimes de l'attentat meurtrier à #Toronto. Nous condamnons fermement cet acte de violence horrible et exprimons notre solidarité envers le gouvernement et le peuple du #Canada @CanadaPE @CanadaGrece https://t.co/hdBaarq3Cq