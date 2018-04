Φορτηγάκι παρέσυρε πεζούς στο Τορόντο του Καναδά

Πολλοί πεζοί παρασύρθηκαν πριν λίγη από λευκό ημιφορτηγό στο Τορόντο του Καναδά, ανακοίνωσε η Αστυνομία της πόλης.

Οι πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία κάνουν λόγο για οκτώ έως δέκα τραυματίες, ωστόσο τοπικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για τέσσερις νεκρούς, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η πληροφορία.

Το δίκτυο CBS Καναδά μετέδωσε επίσης ότι ο οδηγός συνελήφθη, χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες για την ηλικία, το φύλο ή το πιθανό κίνητρό του.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Toronto Star, γύρω στη 1.30, τοπική ώρα, το λευκό φορτηγάκι ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και παρέσυρε οκτώ έως δέκα άτομα στην οδό Γιόνγκ, κοντά στη λεωφόρο Φιντς.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό εάν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια ή ατύχημα, ωστόσο σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ο οδηγός συνέχισε την πορεία του και απομακρύνθηκε από το σημείο μετά το περιστατικό.

Άγνωστη είναι η κατάσταση των θυμάτων, ενώ οι γύρω δρόμοι έχουν αποκλειστεί, ενώ σταθμοί του Μετρό έχουν κλείσει.

H ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας, που αναφέρει: «σύγκρουση, πολλοί πεζοί έχουν χτυπηθεί από λευκό ημιφορτηγό στη γωνία της οδού Yonge και της λεωφόρου Finch. Παραπάνω όταν υπάρχουν περισσότερα»

Collision, numerous pedestrians have been struck by a white van on Yonge St and Finch area. further when I get more. #GO725711 ^gl