Β. Ντομπρόβσκις: Θετικά νέα για την Ελλάδα το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος

«Θετικά νέα για την Ελλάδα ενόψει της ολοκλήρωσης του προγράμματος τον Αύγουστο, με τα νέα στοιχεία της Eurostat να δείχνουν ότι για άλλη μια φορά υπερέβη τους δημοσιονομικούς στόχους», αναφέρει σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, o αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν σημειώνει ακόμα στην ανάρτησή του ότι το 2017 το πρωτογενές πλεόνασμα έφθασε το 4,2% του ΑΕΠ αντί του στόχου 1,75% του ΑΕΠ.

Positive news on #Greece: new #Eurostat data show that Greece has again outperformed its fiscal targets. In 2017, the primary surplus in programme terms has reached 4.2% of GDP instead of 1.75% of GDP target. Good news in the view of the programme conclusion in August! pic.twitter.com/b8Z4XN7nRK