Γ. Μπουλούτ: Κατεβάσαμε όλες τις σημαίες από τις βραχονησίδες και στείλαμε βίντεο στην Ελλάδα

Μετά τις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου Τ. Ερντογάν περί καλής γειτονίας με την Ελλάδα, τις οποίες όμως συμπλήρωσε με την προτροπή «να πετούν ελεύθερα τα αεροπλάνα μας και να κινούνται χωρίς περιορισμούς τα πλοία», η τουρκική πλευρά επανέρχεται στους ισχυρισμούς για την απομάκρυνση των ελληνικών σημαιών από βραχονησίδες.

Αυτή τη φορά ο σύμβουλος του Ταγίπ Ερντογάν, Γιγκίτ Μπουλούτ, σε τηλεοπτική του συνέντευξη υποστήριξε ότι Τούρκοι στρατιώτες «κατέβασαν σε ένα βράδυ» όλες τις σημαίες από «αμφισβητούμενες βραχονησίδες» ενώ στη συνέχεια «μοιράστηκαν» το βίντεο από τη συγκεκριμένη επιχείρηση με την ελληνική κυβέρνηση.

#Turkey's military collected all #Greece flags planted on disputed islets and rocks in Aegean Sea overnight and shared the video footages of secret operation with Greek gov't later, claims #Erdogan's chief aide Yigit Bulut. pic.twitter.com/4jjEdO1LBp — Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) April 23, 2018

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Γ. Μπουλούτ είπε ότι «θα ήταν ντροπή για εμάς να κάνουμε πόλεμο με την Ελλάδα. Θα ήταν σαν ένας ενήλικος να χτυπάει ένα παιδί στην κούνια, αν εξετάσει κανείς το συσχετισμό δυνάμεων ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία».

"Now, it would be embarrassing to wage a war against #Greece from a technical point of view. It almost like a grown man hitting a baby in the crib when looked at the balance of power between #Turkey and Greece", says president #Erdogan's chief advisor Yigit Bulut in state TV. pic.twitter.com/k6hwIKX9Wt — Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) April 23, 2018

Σύμφωνα, με τον δημοσιογράφο Αμπντουλάχ Μποζγκούρτ που έφερε στη δημοσιότητα τις δηλώσεις του συμβούλου του Ερντογάν, ο Μπουλούτ κατηγόρησε Έλληνες υπουργούς ότι είναι «αντι-ισλαμιστές και αντι-Τούρκοι».

Ο Μπουλούτ προειδοποίησε, μάλιστα, την Ελλάδα ότι «θα πληρώσει βαρύ τίμημα αν δεν αλλάξει τη συμπεριφορά της».

He also accuses #Greece cabinet members of being anti-Islam and anti-Turk, warns about heavy price to be exacted from Greece if they do not change their behavior. — Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) April 23, 2018

