Χάος στη Μυτιλήνη - Επεισόδια εναντίον προσφύγων στην πλατεία Σαπφούς

Σε λεωφορεία που τους μετέφεραν στον καταυλισμό της Μόριας επιβιβάστηκαν με τη βία σήμερα στις 05.30 τα ξημερώματα οι διαμαρτυρόμενοι πρόσφυγες και μετανάστες, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι Αφγανοί, που από την περασμένη Τετάρτη το μεσημέρι είχαν καταλάβει την κεντρική πλατεία Σαπφούς της πόλης.

Με επιχείρηση που κράτησε 10 λεπτά, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αποσπούσαν έναν-έναν τους διαμαρτυρόμενους, τους οποίους οδηγούσαν στα λεωφορεία. Οι αλλοδαποί παρέμεναν αμυνόμενοι και αρνούμενοι να εγκαταλείψουν την πλατεία έως την τελευταία στιγμή, σε μια σφιχτή ανθρώπινη αλυσίδα έχοντας στο κέντρο της γυναίκες και παιδιά.

Της τελικής επιχείρησης της Αστυνομίας, είχε προηγηθεί η μετατροπή, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, σε πεδίο μάχης της πλατείας Σαπφούς και της Μυτιληνιάς προκυμαίας, καθώς και των σοκακιών του ιστορικού κέντρου της πόλης.

Ομάδες νεαρών, κυρίως ακροδεξιών, επιχειρούσαν όλη νύχτα με σχέδιο και στόχο να διασπάσουν τον κλοιό που είχαν αναπτύξει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις γύρω από την ομάδα των προσφύγων και των μεταναστών.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων υπήρξαν πολλοί τραυματισμοί, κυρίως μεταναστών και προσφύγων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο για να τους προσφερθούν φροντίδες.

Στην πλατεία Σαπφούς έφτασε από την πρώτη στιγμή των γεγονότων και παρέμεινε εκεί όλη τη διάρκεια της νύχτας ο Εισαγγελέας υπηρεσίας Αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών Μυτιλήνης.

Υπό ιαχές όπως «κάψτε τους ζωντανούς», ναυτικές φωτοβολίδες, κροτίδες, πέτρες από ξηλωμένα λιθόστρωτα και παρτέρια της πλατείας, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εκσφενδονίζονταν εναντίον των αλλοδαπών οι οποίοι μαζί με άλλους πρόσφυγες και μετανάστες που κατέβηκαν στην πλατεία από τον καταυλισμό της Μόριας, σχημάτισαν τριπλές κυκλικές ανθρώπινες αλυσίδες προκειμένου να αμυνθούν. Ενώ έβαλαν στο κέντρο τους γυναίκες και παιδιά που συμμετέχουν στη κινητοποίηση, απλώνοντας πάνω από τα κεφάλια τους βρεγμένες κουβέρτες.

Οι ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας παρατάχθηκαν αρχικά μεταξύ των ντόπιων και των προσφύγων και μεταναστών, ενώ μια ακόμα διμοιρία των ΜΑΤ τους περικύκλωσε. Σε ενίσχυση των προσφύγων και των μεταναστών, εξάλλου, είχαν σπεύσει πολίτες του αριστερού και του αντιεξουσιαστικού χώρου, καθώς και ομάδα αλληλέγγυων.

Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 20.00 το βράδυ της Κυριακής, αμέσως μετά την καθιερωμένη από στρατιωτικό άγημα υποστολή της σημαίας σε παρακείμενο στην πλατεία Σαπφούς χώρο. Εκεί είχε συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός πολιτών σε ένδειξη συμπαράστασης στους κρατούμενους στις τουρκικές φυλακές Έλληνες στρατιωτικούς. Μετά το πέρας της τελετής, η μεγάλη πλειονότητα των συγκεντρωμένων αποχώρησε, αλλά περίπου 200 άτομα κινήθηκαν προς την πλατεία απαιτώντας την εκκένωση της από τους πρόσφυγες και τους μετανάστες.

Tonight in Sappho square Mytilene!

The men form a circle around the women and children to protect them, and hold up blankets over the kids to stop the projectiles from hitting them!!

via fb Philippa Kempson #refugeesgr #antireport #Lesvos pic.twitter.com/E6paZx20Te