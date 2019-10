Τι σημαίνει η αναβάθμιση της Ελλάδας από την Standard & Poor’s

Του Κώστα Μήλα*

Σαν ορόσημο ουσιαστικής αλλά και υψηλής συμβολικής αξίας, πρέπει να δούμε την αναβάθμιση της Ελλάδας από την Standard & Poor’s. Η αναβάθμιση κατά μία βαθμίδα, σε ΒΒ- από Β+, στέλνει σαφές μήνυμα στους ξένους επενδυτές και σηματοδοτεί ότι οι προσπάθειες για επανεκκίνηση της οικονομίας, αν μη τι άλλο, επιβραβεύονται.

Για να τελεσφορήσουν, όμως, αυτές οι προσπάθειες, έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας. Δρόμο δύσκολων μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της ανάπτυξης, που αποτελούν προϋπόθεση, όπως αναφέρει η Standard & Poor’s για περαιτέρω αναβαθμίσεις μέσα στους επόμενους 12 μήνες.



Εξάλλου σημειώνει ότι αν η πορεία ανάπτυξης της Ελλάδας δεν επιβεβαιώσει τις εκτιμήσεις της για μέσο ρυθμό 2,5% την περίοδο 2019-2022 ή αν η μεταρρυθμιστική προσπάθεια επιβραδύνει, τότε θα αναθεωρήσει προς τα κάτω την προοπτική της ελληνικής οικονομίας, από θετική που είναι σήμερα, σε σταθερή.



Το σινιάλο του ξένου οίκου είναι ασφαλώς θετικό, αλλά βάζει ακόμη πιο ψηλά τον πήχη για την ελληνική κυβέρνηση, καθώς κάνει σαφές ότι νούμερο ένα προυπόθεση για τις πολυπόθητες περαιτέρω αναβαθμίσεις της οικονομίας είναι οι συνεχιζόμενες, σε βάθος, και γενναίες μεταρρυθμίσεις. Σημειωτέον ότι η Ελλάδα παραμένει ακόμη 3 επίπεδα κάτω από την επενδυτική βαθμίδα που θα της δώσει το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.



Μία τέτοια εξέλιξη έχει την δυνατότητα να μειώσει το κόστος δανεισμού του ελληνικού Δημοσίου κατά περίπου 72 μονάδες βάσης, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι το κόστος του 10ετούς ελληνικού ομολόγου θα μπορούσε να προσεγγίσει, για πρώτη φορά στην ιστορία μας, ακόμη και επίπεδα, 0,50%!

Σε προηγούμενα άρθρα μου είχα αναφερθεί στους παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις των μεγάλων οίκων αξιολόγησης (Economic policy uncertainty and sovereign credit rating decisions: Panel quantile evidence for the Eurozone), ωστόσο εκείνο που μας ενδιαφέρει σήμερα είναι το κατά πόσον θα επηρεάσει θετικά την χώρα μας η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας.

Επιγραμματικά αναφέρω τα ακόλουθα:



1ον) Η απόφαση της Standard & Poor’s θα επηρεάσει θετικά, και άμεσα, το κόστος δανεισμού του ιδιωτικού τομέα. Εως σήμερα, αυτό δεν έχει ακολουθήσει την αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού του Δημοσίου, που έχει μειωθεί επειδή, σε μεγάλο βαθμό, οι αγοραστές ελληνικών ομολόγων “ποντάρουν” στις ευνοϊκές προσδοκίες, τις οποίες έχει καλλιεργήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.



Δηλαδή μέχρι σήμερα οι επενδυτές, έδειχναν να εστιάζουν κατά κύριο λόγο στο ελληνικό Δημόσιο, που σημαίνει ότι προκειμένου να επενδύσουν και στα “εντός και επί τα αυτά μέρη” (εν προκειμένω τις ελληνικές επιχειρήσεις) ανέμεναν το “σήμα” από τους οίκους αξιολόγησης!



Πράγματι, η αναβάθμιση τη ελληνικής οικονομίας θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση το κόστος δανεισμού επιχειρήσεων και νοικοκυριών το οποίο ακόμα και πρόσφατα (στοιχεία Αυγούστου) παρέμενε ιδιαίτερα υψηλό στο 4,01% σε αντίθεση με το πολύ χαμηλότερο 1,52% για το σύνολο της Ευρωζώνης.

2ον) Η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας θα οδηγήσει σε βελτίωση των βασικών οικονομικών δεικτών, ήτοι οικονομική ανάπτυξη, επενδύσεις και χρέος. Σύμφωνα με πρόσφατη επιστημονική έρευνα του γράφοντος, οι παραπάνω δείκτες επηρεάζονται θετικά, και σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, από την αναβάθμιση, κάτι που σημαίνει ότι οι τελευταίες εκτιμήσεις του ΔΝΤ για ανάπτυξη (της τάξης του 1,7% το 2021), επενδύσεις (στο 16% του ΑΕΠ το 2021) και χρέος (στο 167% του ΑΕΠ το 2021) θα βελτιωθούν σημαντικά.



ΥΓ. Οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ “βλέπουν” ελληνική ανάπτυξη κάτω από το 1% την διετία 2023-2024 (Report for Selected Countries and Subjects ). Κάτι που σημαίνει ότι χωρίς περαιτέρω αναβαθμίσεις, δηλαδή μέσω επιτάχυνσης των διαρθρωτικών αλλαγών, δεν πρόκειται να εκτιναχθεί το ελατήριο της ανάπτυξης...

* Ο κ. Κώστας Μήλας είναι καθηγητής Χρηματοοικονομικών στο University of Liverpool.