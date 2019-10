Στην αγορά, πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14

Του Κωνσταντίνου Χαροκόπου

Η είδηση του Bloomberg για τις κατηγορίες εναντίον δυο Ελλήνων επιχειρηματιών, από την Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - την περίφημη SEC -, για την συμμετοχή τους σε ένα διεθνές κύκλωμα κατάχρησης εσωτερικών εταιρικών πληροφοριών, με κέντρο έναν τραπεζίτη της Goldman Sachs, απασχολεί τα πρωτοσέλιδα των οικονομικών έντυπων και ιστότοπων.

H χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών, που είναι γνωστή και ως “insider trading”, αφορούσε σε δυο εξαγορές. Η πρώτη εξαγορά, ήταν αυτή της Ariad Pharmaceuticals που εξειδικεύεται στην παρασκευή αντικαρκινικών φαρμάκων, από την Takeda Pharmaceuticals. Η δεύτερη, αφορούσε στην εξαγορά της Buffalo Wild Wings, από την Arby’s Restaurant Group Inc.

Στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης δεν παίζει κανείς με αυτά τα πράγματα. Η SEC έχει την διάθεση, τον χρόνο και τους πόρους να καταγράφει παράξενες κινήσεις, να πραγματοποιεί έρευνες, να ακολουθεί την ροή των χρημάτων, να καταλήγει στους ενόχους και να τους οδηγεί στη φυλακή. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι επενδυτές αισθάνονται πιο προφυλαγμένοι αλλά και είναι πιο επιφυλακτικοί, απέναντι σε όσα παρακολουθούν να εξελίσσονται μπροστά στις οθόνες τους.

Στην Ελλάδα δυστυχώς, δεν υπάρχει η παιδεία που απαιτείται από την πλευρά των επενδυτών, οι οποίοι όπου βλέπουν μια λάμψη, συνειρμικά καταλήγουν στο συμπέρασμα πως αυτό που λάμπει, είναι χρυσός. Έτσι πολύ συχνά πέφτουν θύματα, έξυπνα στημένων σχημάτων, που αποκομίζουν σημαντικά κέρδη εις βάρος τους. Και καθώς το Χρηματιστήριο Αθηνών, δεν προσφέρει αυτήν την περίοδο ούτε ιδιαίτερες συγκινήσεις, αλλά και ούτε δυνατότητες κερδοσκοπίας, δεν είναι λίγοι οι επενδυτές που προσανατολίζονται σε εναλλακτικές πλατφόρμες συναλλαγών συναλλάγματος, μετοχών, αλλά και παρεμφερών προϊόντων όπως είναι το ETFs, τα futures, τα options, τα binaries κλπ. Προϊόντων, των οποίων το βασικό υπόβαθρο, είναι η μόχλευση. Δηλαδή η δυνατότητα να συμμετέχει στις αγορές ο επενδυτής, με πολλαπλάσια των επενδυτικών του κεφαλαίων και δυνατοτήτων. Οι επενδυτές που επιλέγουν αυτούς τους τρόπους κίνησης στις αγορές, εστιάζουν είτε σε αυτήν τη μόχλευση, που πολλαπλασιάζει την δύναμη πυρός τους, είτε στις χαμηλές προμήθειες, που αποτελούν σίγουρα ένα θέλγητρο για τους επενδυτές που επιθυμούν να συναλλάσσονται κρουνηδόν.

Εστιάζοντας λοιπόν, στη μόχλευση και στις σχεδόν μηδενικές προμήθειες, δεν προσανατολίζουν την προσοχή τους σε άλλα στοιχεία των πλατφορμών αυτών. Δεν προσέχουν, ούτε ελέγχουν, αν είναι αδειοδοτημένες, ρυθμισμένες και ελεγχόμενες, αν αντικρύζουν τις εντολές των πελατών τους στην πραγματική αγορά και όχι σε ένα κλειστό κύκλωμα εσωτερικών συναλλαγών και αν κρύβουν ένα σημαντικό βαθμό συστημικής επικινδυνότητας.

Οι πλατφόρμες συναλλάγματος Forex και οι πλατφόρμες μετοχών, ETFs, Binaries, Options, Futures ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, με τέτοιο ρυθμό που οι ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές αδυνατούν να παρακολουθήσουν. Έτσι επιλαμβάνονται με σημαντική καθυστέρηση, οπότε η κύρια ευθύνη της προστασίας πέφτει πάνω στους ίδιους τους επενδυτές.

Μόλις τη περασμένη εβδομάδα η εποπτική αρχή του Λονδίνου, η γνωστή FCA (Financial Conduct Authority), προειδοποίησε πως η First BTC FX που είναι μια πλατφόρμα συναλλαγών σε νομίσματα και κρυπτονομίσματα, λειτουργεί χωρίς αδειοδότηση. Η εποπτική αρχή FSMA του Βελγίου, κατήγγειλε πως η Kuvera Global λειτουργεί χωρίς άδεια και πως αποτελεί ένα κλασσικό παράδειγμα του φαινομένου της πυραμίδας, γνωστού και ως “Ponzi scheme”. H Ιταλική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς CONSOB (Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa), αποκάλυψε πως η CapitalGBP και η GoldenCFD, λειτουργούν παράνομα στην Ιταλία, καθώς έχουν αδειοδοτηθεί από το Saint Vincent και τις Grenadines, γεγονός που γεννά αμφιβολίες για την φερεγγυότητα τους. Οι εποπτικές αρχές της Αυστραλίας ACCC (Australian Competition and Consumer Commission), ανακάλυψαν ένα κύκλωμα παραχρηματιστηριακών συναλλαγών μέσω πλατφορμών, που καρπώθηκε $33 εκατ, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2019. Η Αυστριακή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, έθεσε προ ημερών την βουλγαρική πλατφόρμα συναλλαγών OmegaFX, στο μικροσκόπιο της, ως ύποπτη για απάτη. Στη σωρεία αυτών των παραδειγμάτων, εντάσσεται και η απόφαση των Ελβετικών εποπτικών αρχών της FINMA (Swiss Financial Market Supervisory Authority), να εντάξουν την XLarge Assets Financial AG, στην μαύρη λίστα παρακολούθησης.

Καλό είναι οι επενδυτές να μην μπαίνουν στη διαδικασία συνεργασίας με άγνωστες πλατφόρμες που προσφέρουν χαμηλές ή και μηδενικές προμήθειες, που επιδεικνύουν εξωτικές αποδόσεις και υπόσχονται απίστευτες μελλοντικές αποδόσεις. Συχνά οι εποπτικές αρχές αργούν να εντοπίσουν τις απάτες και μέχρι να το κάνουν αυτό, τα κεφάλαια των επενδυτών μπορεί να έχουν εξαφανιστεί. Αυτήν την στιγμή, οι πλέον αξιόπιστες πλατφόρμες είναι αυτές που έχουν αδειοδοτηθεί και εποπτεύονται από την FCA του Ηνωμένου Βασιλείου και από την CySEC της Κύπρου. Ειδικά το καθεστώς της λειτουργίας των ηλεκτρονικών χρηματιστηριακών πλατφορμών στην Κύπρο, υπό την εποπτεία της CySEC, είναι ένα εξαιρετικά επιτυχημένο case study, που κακώς δεν υιοθετήθηκε ως μοντέλο χρηματιστηριακής ανάπτυξης και στην Ελλάδα.

*Ο αρθρογράφος είναι οικονομικός αναλυτής, με ειδίκευση στο σχεδιασμό σύνθετων επενδυτικών στρατηγικών.

Αποποίηση Ευθύνης : Το περιεχόμενο της στήλης, είναι καθαρά ενημερωτικό και πληροφοριακό και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Ο αρθρογράφος δεν ευθύνεται για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.