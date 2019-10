Μεταναστευτικό: Το χρονολόγιο της ντροπής

Της Σοφίας Βούλτεψη*

Το καμπανάκι έχει χτυπήσει εδώ και πάνω από τρία χρόνια. Τα σημάδια της αποτυχίας, με στοιχεία και αριθμούς, βρίσκονταν εκεί. Αλλά όλοι εθελοτυφλούσαν. Με την ΕΕ να πηγαίνει από Σύνοδο σε Σύνοδο και την κυβέρνηση Τσίπρα από σύσκεψη σε σύσκεψη – ένας απολογισμός που αποτελεί πραγματικό κόλαφο και επιτομή της ανικανότητας.

Ήδη από τα τέλη Ιουλίου 2016, όταν – μετά την απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία τη νύχτα της 15ης προς 16η Ιουλίου 2016 – αυξήθηκαν δραματικά οι ροές μεταναστών προς την Ελλάδα και μπήκε τέλος στο μικρό διάλειμμα περιορισμού τους μετά την Κοινή Δήλωση ΕΕ – Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016.

Εδώ και πάνω από τρία χρόνια, ο ρυθμός αφίξεων είναι 100 περίπου άτομα ημερησίως – ευθέως ανάλογος προς τον βαθμό της γενικής εθελοτυφλίας.

Σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ παραθέτει αριθμούς για τον πληθυσμό στα νησιά, προσπαθώντας να καταδείξει πως επί δικής του κυβέρνησης η κατάσταση ελεγχόταν, ενώ επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ο αριθμός αυξήθηκε δραματικά.

Παραλείπουν, όμως, να πουν πως η κατάσταση ελεγχόταν επειδή προχωρούσαν σε συνεχείς μεταφορές μεταναστών στην ενδοχώρα, παρά το γεγονός ότι βάσει της Δήλωσης όσοι μεταφέρονται εκτός νησιών παύουν να υπάγονται στη Συμφωνία, η οποία εφαρμόζεται μόνο για όσους παραμένουν εγκλωβισμένοι στα νησιά.

Με λίγα λόγια, οι μετανάστες συνέχιζαν να έρχονται, απλά μεταφέρονταν εκτός νησιών και πλέον δεν μπορούσαν να επιστραφούν στην Τουρκία. Διότι με τέτοιες ροές η διαδικασία του ασύλου εξουδετερώνεται – πολύ περισσότερο που η ίδια η ΕΕ την καταστρατήγησε, καθώς δεν έστειλε ποτέ βοήθεια σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων ασύλου, όπως είχε δεσμευτεί.

Έτσι, η μεν Τουρκία μας έστελνε συνεχώς κόσμο – καταστρατηγώντας τη Συμφωνία που της επέβαλλε έλεγχο των ροών – η δε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μεταφέροντάς τους προκειμένου να αποσυμφορηθούν τα νησιά, ακολουθούσε μια εκτός συμφωνίας διαδικασία, εν γνώσει της ότι αυτοί οι άνθρωποι θα παρέμεναν εδώ.

Η αλήθεια είναι πως ο πρώην υπουργός κ. Μουζάλας, με επιστολή του (8 Δεκεμβρίου 2016), είχε ζητήσει να αρθεί ο συγκεκριμένος περιορισμός, αλλά το αίτημά του δεν είχε γίνει αποδεκτό. Μάλιστα, είχαν προηγηθεί συναντήσεις του με έντεκα Υπουργούς Εσωτερικών και Μετανάστευσης και θεσμικούς φορείς της Ε.Ε., καθώς και με αρμόδιους θεσμικούς φορείς της Τουρκίας ώστε να υιοθετηθεί το συγκεκριμένο αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης.

Ωστόσο, τόσο στην ΕΕ, όσο και στην κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, ουδείς είχε βρει το θάρρος να παραδεχθεί πως η Συμφωνία έπεσε πριν καν εφαρμοστεί και επομένως όφειλε να έχει εδώ και χρόνια αναθεωρηθεί.

Αυτό ακούγεται (από επίσημα χείλη, διότι πολλοί είχαμε αναφερθεί ήδη από τον Αύγουστο του 2016) μόνο τώρα, με τουλάχιστον τρία χρόνια καθυστέρηση.

Μια συμφωνία που δεν θα εφαρμοζόταν

Τα όργανα άρχισαν σχεδόν αμέσως μετά τη Συμφωνία. Μόλις δύο μήνες μετά, τον Μάιο του 2016, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπλόκαρε την διαδικασία απελευθέρωσης της βίζας, καθώς η Τουρκία δεν δεχόταν αλλαγές στον αντιτρομοκρατικό της νόμο. Και τον Ιούνιο του 2016, η Κομισιόν ανακοίνωσε πως η Τουρκία δεν πληρούσε ακόμη τα κριτήρια για την κατάργηση της βίζας.

Υπενθυμίζω για μια ακόμη φορά ότι η κοινή δήλωση ΕΕ-Τουρκίας του Μαρτίου 2016, προέβλεπε ότι «όλοι οι παράτυποι μετανάστες που διασχίζουν την Τουρκία και φθάνουν στα ελληνικά νησιά από τις 20 Μαρτίου 2016 και μετά θα επιστρέφονται στην Τουρκία» και ότι «για κάθε Σύρο που επιστρέφεται στην Τουρκία από τα ελληνικά νησιά θα υπάρξει ένας Σύρος που θα εγκατασταθεί στην Ε.Ε». Αυτά, με αντάλλαγμα την επιτάχυνση της εκπλήρωσης του όρου απελευθέρωσης της βίζας και το άνοιγμα του Κεφαλαίου 33 (στις 14 Δεκεμβρίου 2015 είχε ανοίξει το Κεφάλαιο 17).

Αναφερόταν, βέβαια, πως όλα αυτά θα συνέβαιναν αφού η Τουρκία εκπλήρωνε όλα τα προαπαιτούμενα, αλλά αυτό αποτελεί την απόδειξη ότι η Συμφωνία βρισκόταν στον αέρα από την πρώτη στιγμή, καθώς όλοι γνώριζαν πως η Τουρκία δεν εκπληρώνει ποτέ κανένα προαπαιτούμενο.

Παρ’ όλα αυτά, στις 30 Ιουνίου 2016 το Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας αποφάσισε να ανοίξει το κεφάλαιο 33 των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας. Το κεφάλαιο 33 αφορά τα χρηματοπιστωτικά θέματα και τον προϋπολογισμό και ήταν το 16ο κεφάλαιο που έχει ανοίξει έως σήμερα για την Τουρκία.

Υπενθύμιζε ωστόσο η ΕΕ ότι η Τουρκία έπρεπε να εκπληρώσει τα κύρια ζητήματα που σχετίζονται με τα κριτήρια κλεισίματος ενός κεφαλαίου που είναι η πλήρης χωρίς διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Σύνδεσης έναντι όλων των κρατών-μελών.

Δηλαδή, να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία και να ανοίξει τα λιμάνια και τα αεροδρόμιά της για την Κύπρο.

Αλλά η Τουρκία δεν έχει καμιά πρόθεση να πράξει κάτι τέτοιο και επιδιώκει την διχοτόμηση της Κύπρου και την δημιουργία δύο κρατών στο νησί.

Για να μην το κουράζουμε, οι Ευρωπαίοι έκλεισαν με την Τουρκία μια συμφωνία που δεν θα εφαρμοζόταν ποτέ! Και το χειρότερο: Συνέδεσαν την άμεση ανάγκη για έλεγχο των ροών με μελλοντικά και αμφίβολα γεγονότα.

Μετά, ήλθε και η απόπειρα πραξικοπήματος και κατέρρευσαν τα πάντα. Η Άγκυρα ανανέωνε συνεχώς την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προέβαινε (και συνεχίζει) σε διωγμούς και συλλήψεις, ανακοίνωσε την πρόθεσή της για επαναφορά της ποινής του θανάτου και αρνήθηκε αλλαγές στον αντιτρομοκρατικό νόμο. Έτσι, πάγωσαν τα πάντα.

Στις 17 Αυγούστου 2016 ο Γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ δήλωνε: «Υπό τις παρούσες συνθήκες η γερμανική κυβέρνηση θεωρεί αδιανόητο να ανοίξουν νέα Κεφάλαια ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι τέτοιο απαιτεί άλλωστε ομοφωνία».

Συνέχισαν όλοι σ’ αυτό το μοτίβο, με αποκορύφωμα την δήλωση Μέρκελ (3 Σεπτεμβρίου 2016), όταν ξεκαθάρισε πως «οι 72 προϋποθέσεις για την απελευθέρωση της βίζας δεν έχουν ακόμα εκπληρωθεί και φυσικά θα επιμείνουμε να τηρηθούν οι συμφωνίες τόσο από πλευράς μας αλλά και από την τουρκική πλευρά».

Είχε προηγηθεί (1 Σεπτεμβρίου 2016) η επίσκεψη του τότε προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς στην Τουρκία και η συνάντησή του με τον Τούρκο πρωθυπουργό Γιλιντιρίμ. Εκεί είχαν διαπιστωθεί σημαντικές διαφωνίες σε θέματα όπως η κατάργηση των θεωρήσεων (βίζες) και οι θεμελιώδεις ελευθερίες, αφού η Τουρκία δεν δεχόταν να αλλάξει τον αντιτρομοκρατικό νόμο.

Και βέβαια, ήδη στις 8 Απριλίου 2017 η γερμανική εφημερίδα Welt δημοσίευσε απόρρητη έκθεση της ευρωπαϊκής υπηρεσίας φύλαξης συνόρων Frontex, όπου αναφερόταν ότι η συμφωνία της ΕΕ για το προσφυγικό με την Τουρκία δύσκολα μπορεί να πλέον να τηρηθεί λόγω των εκκαθαρίσεων στη χώρα μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα.

Χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι άλλο για να αποδείξουμε ότι από την κατασκευή της η Συμφωνία είχε χτιστεί πάνω σε μια κινούμενη άμμο;

Έτσι, η Τουρκία άρχισε να στέλνει συστηματικά κόσμο, οι Ευρωπαίοι πάγωσαν όλες τις διαδικασίες, οι εμπειρογνώμονες για το άσυλο δεν ήλθαν ποτέ.

Ενδεικτικά αναφέρω πως από τις 15 ως τις 29 Ιουλίου 2016 μόνο στη Λέσβο είχαν φθάσει περί τα 1.000 άτομα και στις 10 Αυγούστου 2016 είχε ξεπεραστεί το φράγμα των 10.000 ατόμων στα νησιά (10.042). Μέχρι τις 22 Αυγούστου 2016 ο αριθμός των μεταναστών στα νησιά είχε φθάσει τις 11.343 ψυχές!

Στις 14 Αυγούστου άρχισε και η αποβίβαση μεταναστών και προσφύγων στην Κύπρο, με δύο ταχύπλοα να φθάνουν από την Μερσίνα της Τουρκίας.

Οπότε, στις 29 Οκτωβρίου 2016 έγινε γνωστό πως σύμφωνα με εμπιστευτικό έγγραφο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το οποίο βρισκόταν στη διάθεση του «Spiegel» και το οποίο επικαλέστηκε το γερμανικό περιοδικό, οι χώρες- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θέλουν να στείλουν εξειδικευμένους υπαλλήλους για να συνδράμουν την Ελλάδα στο θέμα της εξέτασης των αιτημάτων παροχής ασύλου των προσφύγων, επικαλούμενες τα υπερπλήρη καταλύματα και τους εξοργισμένους πρόσφυγες. Σύμφωνα με το εν λόγω έγγραφο, «η κατάσταση είναι εξαιρετικά ασταθής και αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στο εθνικό προσωπικό, στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις».

Αυτή ήταν η κατάσταση ήδη από το 2016.

Και όμως! Συνέχισαν κανονικά να πηγαίνουν σε συνόδους, συσκέψεις, συναντήσεις, να τηλεφωνιούνται, να πηγαινοέρχονται, να υπογράφουν τη μία συμφωνία μετά την άλλη μετά από απίστευτα νυχτέρια.

Από Σύνοδο σε Σύνοδο…

-Στις 22 Σεπτεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών όπου, όπως μας ενημέρωνε το Γραφείο Τύπου του κ. Τσίπρα… εξασφαλίστηκε η μετεγκατάσταση 120.000 προσφύγων, πλέον των ήδη αποφασισμένων 40.000, από τις χώρες πρώτης γραμμής, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. (Τέτοια πράγματα!)

-Στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2015, στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής για το μεταναστευτικό, οι ηγέτες συμφώνησαν πως… πρέπει να προστατευθούν τα εξωτερικά μας σύνορα και να ενταθούν οι έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ με ειδικό προσωπικό χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση!

-Την 1η Οκτωβρίου 2015, ο κ. Τσίπρας, είχε λάβει μέρος στη Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου για τη Μετανάστευση και τις Προσφυγικές Ροές, στη Νέα Υόρκη.

-Κατά την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στις 25 και 26 Οκτωβρίου 2015, η Ελλάδα – αφού προηγουμένως ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ανοίξει τα πορτοπαράθυρα φέρνοντας ένα εκατομμύριο κόσμο να λιάζεται και μετά να εξαφανίζεται, γεγονός που προκάλεσε το κλείσιμο των βορείων συνόρων μας στις αρχές του 2016 – συμφώνησε «να αυξήσει την ικανότητα υποδοχής προσφύγων σε 30.000 θέσεις μέχρι το τέλος του χρόνου ενώ άλλες 20.000 θέσεις θα δημιουργηθούν με επιδότηση ενοικίου».

(Το κοινό ανακοινωθέν, παράγραφος 5, ήταν σαφές: «We welcome Greece's intention to increase reception capacity to 30.000 places by the end of the year and commit to supporting Greece and UNHCR to provide rent subsidies and host family programs for at least 20.000 more»)

-Στις 26 Οκτωβρίου 2015 είχε πραγματοποιηθεί σύνοδος αρχηγών κρατών χωρών μελών και μη μελών της ΕΕ από όπου περνούν προσφυγικές ροές. Ήταν τότε που ο κ. Τσίπρας μας είχε ανακοινώσει πως είχαν τεθεί μια σειρά «παράλογες» προτάσεις.

-Στις 5 Νοεμβρίου 2015, Τσίπρας και Σουλτς επισκέφθηκαν μαζί την Μυτιλήνη.

-Στις 18 Νοεμβρίου του 2015, πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη Τσίπρα στην Άγκυρα και οι ανακοινώσεις πως συμφώνησε με τον Νταβούτογλου για τη δημιουργία μηχανισμού συνεργασίας των ακτοφυλακών Ελλάδας και Τουρκίας, διότι, όπως επίσης συμφώνησαν, οι δύο χώρες είναι… θύματα της κατάστασης!

-29 Νοεμβρίου 2015. Σύνοδος ΕΕ-Τουρκίας. Κοινή Δήλωση για επανενεργοποίηση της ενταξιακής διαδικασίας της Τουρκίας, οικονομική βοήθεια ύψους 3 δις και βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας στη διαχείριση των προσφυγικών ροών. «Ιστορική μέρα» κατά τον Νταβούτογλου. «Σημαντικό βήμα» κατά τον Τσίπρα.

-17 – 18 Δεκεμβρίου 2015. Σύνοδος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το προσφυγικό. Παράλληλα, πραγματοποιείται και η μίνι Σύνοδος των 10+1 χωρών. Ο κ. Τσίπρας, αφού συναντήθηκε με τον ομόλογό του Νταβούτογλου, δήλωσε πως «είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τη Τουρκία για την μείωση των μεταναστευτικών ροών, αλλά πρέπει να είμαστε ανθρωπιστές και να δείξουμε την αλληλεγγύη μας σε αυτούς τους ανθρώπους».

-11 Φεβρουαρίου 2016. Απόφαση υπουργών Άμυνας ΝΑΤΟ για εμπλοκή της Συμμαχίας στο Αιγαίο.

-16 Φεβρουαρίου 2016. Επίσκεψη προέδρου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντ. Τουσκ στην Ελλάδα.

-18-19 Φεβρουαρίου 2016. Σύνοδος Κορυφής και συνάντηση μεταξύ της ολλανδικής Προεδρίας, Γερμανίας, Αυστρίας, Σλοβενίας, Κροατίας και Ελλάδας στο περιθώριο της Συνόδου.

-19 Φεβρουαρίου 2016. Τριμερής συνάντηση (Τσίπρας, Μέρκελ, Ολάντ) στις Βρυξέλλες. Ενημερωνόμαστε ότι ο κ. Τσίπρας έλαβε τη δέσμευση ότι θα διατηρηθεί το status quo στα σύνορα της Ευρώπης, τουλάχιστον ως την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της 6ης Μαρτίου.

-23 Φεβρουαρίου 2016. Κλείνουν τα σύνορα με τα Σκόπια.

-25 Φεβρουαρίου 2016. Έναρξη επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο

-25 Φεβρουαρίου 2016. Συμμετοχή Μουζάλα στο Συμβούλιο υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ.

-26 Φεβρουαρίου 2016. Επίσκεψη του Επικεφαλής της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Τζιάννι Πιτέλα. Κοινές δηλώσεις με Τσίπρα

-3 Μαρτίου 2016. Τηλεφωνική επικοινωνία Τσίπρα-Νταβούτογλου

-3 Μαρτίου 2016. Συνάντηση Τσίπρα-Τουσκ στο Μέγαρο Μαξίμου

-4 Μαρτίου 2016. Σύσκεψη πολιτικών αρχηγών για το προσφυγικό υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

-4 Μαρτίου 2016. Συνάντηση στην Αθήνα Κοτζιά - Τσαβούσογλου

-7-8 Μαρτίου 2016. Συμμετοχή Τσίπρα στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Σύνοδος ΕΕ-Τουρκίας. Συνάντηση με Νταβούτογλου

-9 Μαρτίου 2016. Επίσκεψη Τσίπρα στη Σμύρνη για το 4ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας Τουρκίας. Κοινή συνέντευξη με Νταβούτογλου

-18 Μαρτίου 2016. Σύνοδος Κορυφής και Σύνοδος ΕΕ-Τουρκίας, από την οποία προκύπτει η περίφημη Κοινή Δήλωση, μια συμφωνία εννιά σημείων για την «περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας» και την «αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης». Οι θριαμβολογίες περισσεύουν. Ο Τσίπρας δίνει μια μαραθώνια συνέντευξη Τύπου και… αναλύει τα πάντα!

-7 Απριλίου 2016. Επίσκεψη στην Αθήνα και συνάντηση με Καμμένο του υπουργού Άμυνας της Βουλγαρίας.

-16 Απριλίου 2016. Επίσκεψη Τσίπρα στη Λέσβο με Πάπα Φραγκίσκο, Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και Αρχιεπίσκοπο.

-23-24 Μαΐου 2016. Συμμετοχή Τσίπρα και Μουζάλα στην Παγκόσμια Ανθρωπιστική Σύνοδο του ΟΗΕ στην Κωνσταντινούπολη. Συναντήσεις Τσίπρα με Μέρκελ και Ερντογάν.

-14-15 Ιουνίου 2016. Συμμετοχή Καμμένου στη Σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

-18 Ιουνίου 2016. Επίσκεψη Γ.Γ. του ΟΗΕ.

-7 Ιουλίου 2016. Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες

-8-9 Ιουλίου 2016. Συμμετοχή Καμμένου στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία

-19 Σεπτεμβρίου 2016. Ομιλία Τσίπρα στην Ολομέλεια της Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ για τη διαχείριση προσφυγικών-μεταναστευτικών μετακινήσεων μεγάλης κλίμακας

-21 Σεπτεμβρίου 2016. Ομιλία Τσίπρα στη Σύνοδο των Ηγετών για το Προσφυγικό υπό τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής

-24 Σεπτεμβρίου 2016. Μίνι Σύνοδος Κορυφής στη Βιέννη για τη Μετανάστευση και τον Βαλκανικό Δρόμο (με τις γνωστές γενικολογίες περί ανάγκης εφαρμογής της Συμφωνίας με την Τουρκία).

-Στο κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής 20ής και 21ης Οκτωβρίου 2016, αναφερόταν η ανάγκη για ενίσχυση μιας ολοκληρωμένης, συλλογικής ευρωπαϊκής προσέγγισης στην αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος στην ανατολική, αλλά και στην κεντρική Μεσόγειο. Συναντήσεις Τσίπρας με Μέρκελ, Ολάντ, Σουλτς, Μέι, Γιούνκερ.

-Τον Σεπτέμβριο του 2016, το θέμα συζητήθηκε στην 1η Σύνοδο των χωρών του Νότου, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

-9 Δεκεμβρίου 2016. Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Και πάλι υπόσχονται μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου.

-15 Δεκεμβρίου 2016. Μαθαίνουμε ότι στη Σύνοδο Κορυφής οι Ευρωπαίοι ηγέτες επαναβεβαίωσαν την… προσήλωσή τους στην εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας και… απέφυγαν να συζητήσουν εις βάθος το ζήτημα της Τουρκίας, σε συνέχεια της απόφασης της Αυστρίας να μπλοκάρει τα συμπεράσματα σχετικά με την έκθεση προόδου για τη διεύρυνση στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, στις αρχές της εβδομάδας.

-Τον Ιανουάριο του 2017 το θέμα συζητήθηκε στη 2η Σύνοδο των χωρών του Νότου, αυτή τη φορά στη Λισαβόνα. Τσίπρας, Ολάντ, Κόστα, Αναστασιάδης, Τζεντιλόνι, Μουσκάτ… Και πάλι τα ίδια.

-23 Ιανουαρίου 2017. Ενημερωτική συνάντηση κ. Μουζάλα με πρέσβεις των χωρών της ΕΕ και των χωρών της ζώνης του Σένγκεν.

-26-27 Ιανουαρίου, Μάλτα. Άτυπο συμβούλιο εσωτερικών υποθέσεων της Ε.Ε.

-8 Φεβρουαρίου 2017, Βιέννη. Η Αυστρία συγκαλεί εξωθεσμική διάσκεψη των υπουργών Εσωτερικών και Άμυνας χωρών της Κεντρικής Ευρώπης και των Βαλκανίων (φυσικά χωρίς την Ελλάδα).

-Άτυπη Σύνοδος Κορυφής στη Μάλτα τον Φεβρουάριο του 2017, και πάλι τα ίδια. Συναντήθηκαν τότε Μέρκελ και Τσίπρας, με την πρώτη να ενημερώνει τον δεύτερο για τις συνομιλίες της με την τουρκική ηγεσία.

-Επίσης τον Φεβρουάριο του 2017, ο κ. Μουζάλας έλαβε μέρος στην διάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Άμυνας, από 16 χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και των Βαλκανίων, στην Βιέννη. Στο «Τελικό Κείμενο» αποσαφηνιζόταν (!) ο τρόπος φύλαξης των συνόρων στη στεριά και στη θάλασσα. Αλλά, όπως ενημερωθήκαμε με δελτίο Τύπου, «η πάγια θέση του κ. Μουζάλα και της ελληνικής κυβέρνησης για την ανάγκη δημιουργίας ενός νόμιμου δρόμου για τη μετανάστευση ήταν το σημείο στο οποίο υπήρξαν αντιδράσεις και δεν συμπεριλήφθηκε στο «Τελικό Κείμενο». Η μη αναφορά της πάγιας ελληνική θέσης για την ανάγκη δημιουργίας ενός νόμιμου δρόμου για τη μετανάστευση ήταν ο λόγος για τον οποίο ο Έλληνας

Υπουργός δεν υπέγραψε το «Τελικό Κείμενο» της Διάσκεψης»!

-Πάλι τα ίδια και στη Σύνοδο Κορυφής στις 9 και 10 Μαρτίου 2017. Η κ. Μέρκελ μίλησε για την ανάγκη ενός νέου ευρωπαϊκού συστήματος παροχής ασύλου, προσθέτοντας ότι με το ζήτημα αυτό ασχολούνται οι υπουργοί Εσωτερικών της ΕΕ.

-Συμβούλιο Εσωτερικών Ζητημάτων στις 13 Οκτωβρίου 2017, με τον κ. Μοτζάλα να ενημερώνει τους ομολόγους του για αύξηση των ροών.

-Στις 24 Ιουνίου 2018 το μεταναστευτικό βρέθηκε στο επίκεντρο της άτυπης συνάντησης 16 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες. Όλοι προσήλθαν με διαφορετικές θέσεις.

-Στο κείμενο των συμπερασμάτων της Συνόδου 28ης και 29ης Ιουνίου 2018 ξανά μανά αναφερόταν ότι «η ευρωπαϊκή απάντηση στη διαχείριση των μεταναστευτικών και των προσφυγικών ροών πρέπει να είναι ολοκληρωμένη»! Εκεί πανηγύρισαν και για μια νέα συμφωνία, που προέβλεπε να δημιουργηθούν «πλατφόρμες αποβίβασης» προσφύγων και μεταναστών σε τρίτες χώρες, «ελεγχόμενα κέντρα», καθώς και ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων. Στο βρόντο κι’ αυτό, διότι εκ των υστέρων διαπιστώθηκε πως δεν υπήρχε συμφωνία με τις τρίτες χώρες, αφού αμέσως διαφώνησαν Αλβανία και Μαρόκο.

-Στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής στο Σάλτσμπουργκ, τον Σεπτέμβριο του 2018, συζητήθηκαν οι προτάσεις της Κομισιόν και συμφώνησαν στην επιτάχυνση των διαδικασιών για την αναβάθμιση της Frontex σε ευρωπαϊκή ακτοφυλακή και συνοριοφυλακή και για την αναβάθμιση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου, καθώς και για την αναθεώρηση του Δουβλίνου.

Εκεί είχαμε και την δήλωση Μέρκελ σύμφωνα με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει ως… υπόδειγμα τη συμφωνία που συνήψε με την Τουρκία τον Μάρτιο του 2016 για μελλοντικές συμφωνίες για την μετανάστευση που θα υπογράψει με χώρες της Βόρειας Αφρικής!

(Μετά, στις 10 Ιανουαρίου 2019, η κ. Μέρκελ ήλθε στην Αθήνα και μας ενημέρωσε πως… «η συμφωνία ΕΕ -Τουρκίας δεν έχει υλοποιηθεί με τον τρόπο που θέλαμε όπως οι επιστροφές. Θα εργασθούμε με την Ελλάδα για να βελτιωθούν κάποια σημεία της συμφωνίας.

Συμφωνήσαμε σήμερα ότι για τους πρόσφυγες που δεν έρχονται από τη Συρία αλλά από άλλες χώρες δεν ισχύει η συμφωνία ΕΕ - Τουρκίας και προσπαθούμε να βρούμε άλλους τρόπους στήριξης»!)

Αλήθεια αυτό το πήρε κανείς χαμπάρι; Όχι, διότι ο κ. Τσίπρας μας είχε τότε ενημερώσει πως με την καγκελάριο, στο προσφυγικό, είχαν βρεθεί στο… ίδιο «μετερίζι μάχης»!

-Χωρίς αποφάσεις για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του μεταναστευτικού ζητήματος και με γενικόλογα συμπεράσματα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες των "28" στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις 18 Οκτωβρίου 2018.



-Στις 10 Δεκεμβρίου 2018, ο κ. Τσίπρας έλαβε μέρος (και συμφώνησε) στη Διακυβερνητική Διάσκεψη για το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση στο Μαρόκο (το οποίο δεν είναι δεσμευτικό).

-Στις 18 Ιουλίου 2019, στην άτυπη σύνοδο στο Ελσίνκι, οι υπουργοί Εσωτερικών της ΕΕ δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για έναν μηχανισμό κατανομής των αιτούντων άσυλο που φτάνουν στην Ευρώπη.

-Στις 23 Σεπτεμβρίου 2019, σε μίνι σύνοδο στη Μάλτα με τη συμμετοχή της φινλανδικής προεδρίας, επιτυγχάνεται «προκαταρκτική συμφωνία» ανάμεσα σε τέσσερις χώρες της ΕΕ (Γερμανία, Γαλλία, Μάλτα και Ιταλία) για την εφαρμογή ενός συστήματος αυτόματης κατανομής των μεταναστών που αποβιβάζονται στη Μάλτα ή στην Ιταλία, ανακοίνωσαν στους δημοσιογράφους οι αντιπροσωπείες μετά το τέλος μιας μινι-συνόδου κορυφής για τη μετανάστευση στη Βαλέτα.

Από σύσκεψη σε σύσκεψη

-14 Απριλίου 2015. Διυπουργική σύσκεψη υπό τον Αλ. Τσίπρα

-20 Απριλίου 2015. Επίσκεψη Τσίπρα στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για ενημέρωση(Πανούσης)

-26 Μαΐου 2015. Διυπουργική σύσκεψη υπό τον τότε υπουργό Εσωτερικών Ν. Βούτση.

-1 Αυγούστου 2015. Έκτακτη σύσκεψη υπουργών και άλλων αρμοδίων παραγόντων υπό τον Φλαμπουράρη

-7 Αυγούστου 2015. Σύσκεψη υπό τον Αλ. Τσίπρα στο γραφείο της τότε υπουργού Τασίας Χριστοδουλοπούλου

-12 Αυγούστου 2015. Σύσκεψη Φλαμπουράρη – Χριστοδουλοπούλου με εκπροσώπους εμπλεκομένων αρχών και φορέων της κυβέρνησης

-19 Αυγούστου 2015. Φιέστα στον Ελαιώνα. Συνέντευξη Τύπου Φλαμπουράρη, Χριστοδουλοπούλου, Φωτίου, Πανούση.

-2 Σεπτεμβρίου 2015. Σύσκεψη υπό τη Θάνου. Δημιουργία Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών. Ο κ. Μουζάλας δηλώνει: «Δεν έχουμε μεταναστευτικό, έχουμε προσφυγικό».

-3 Σεπτεμβρίου 2015. Συνέντευξη Τύπου από τους εμπλεκόμενους υπουργούς της υπηρεσιακής κυβέρνησης.

-7 Σεπτεμβρίου 2015. Σύσκεψη στο υπουργείο Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για τις επιπτώσεις του προσφυγικού στον τουρισμό

-7 Οκτωβρίου 2015. Σύσκεψη στο Μαξίμου

-13 Οκτωβρίου 2015. Διυπουργική σύσκεψη υπό τον Αλ. Τσίπρα με θέμα την επιχειρησιακή διαχείριση του Προσφυγικού, στο Μέγαρο Μαξίμου.

-6 Νοεμβρίου 2015. Διυπουργική σύσκεψη υπό τον Αλ. Τσίπρα στο Μαξίμου με υπουργούς και εκπροσώπους των νησιών

-14 Νοεμβρίου 2015. Σύσκεψη υπουργών υπό τον Αλ. Τσίπρα

-21 Νοεμβρίου 2015. Διευρυμένη διυπουργική σύσκεψη υπό τον Αλ. Τσίπρα. Έγινε καταγραφή των αναγκών προκειμένου να ολοκληρωθεί όσο πιο σύντομα γίνεται η δημιουργία των κέντρων ταυτοποίησης στα πέντε νησιά του Αιγαίου (Λέσβος, Λέρος, Χίος, Σάμος, Κω) και να προωθηθεί περαιτέρω η διαδικασία μετεγκατάστασης.

-23 Ιανουαρίου 2016. Διυπουργική σύσκεψη με εμπλεκόμενους υπουργούς στο Μαξίμου υπό τον Τσίπρα

-30 Ιανουαρίου 2016. Νέα διυπουργική σύσκεψη υπό τον κ. Τσίπρα, όπου αποφασίστηκε να ανατεθούν τα θέματα της κατασκευής των hot spots και η οργάνωση πέντε μαγειρείων στο υπουργείο Άμυνας. Η στελέχωση των πέντε κέντρων υποδοχής ανατίθενται στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

-31 Ιανουαρίου 2016. Σύσκεψη στο υπουργείο Άμυνας υπό τον Π. Καμμένο, με τη συμμετοχή των αναπληρωτών υπουργών Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ.

-4 Φεβρουαρίου 2016. Περιοδεία Καμμένου σε Κω, Λέρο και Λέσβο. Διαβεβαιώνει ότι όλα τα hotspots θα είναι έτοιμα στις 15 Φεβρουαρίου. Δηλώνει ότι «δεν πρόκειται να αφήσουμε να επεκτείνεται η παραμονή των προσφύγων πέρα του εικοσιτετραώρου».

-5 Φεβρουαρίου 2016. Ευρεία σύσκεψη στο υπουργείο Ναυτιλίας υπό τον Θ. Δρίτσα

-22 Φεβρουαρίου 2016. Διυπουργική σύσκεψη υπό τον Τσίπρα στο Μαξίμου

-29 Φεβρουαρίου 2016. Έκτακτη σύσκεψη στο υπουργείο Εσωτερικών με τη συμμετοχή αυτοδιοικητικών

-2 Μαρτίου 2016. Συμμετοχή Μουζάλα σε έκτακτη σύσκεψη της ΚΕΔΕ

-3 Μαρτίου 2016. Υπουργικό Συμβούλιο με αποκλειστικό θέμα το προσφυγικό

-4 Μαρτίου 2016. Σύσκεψη πολιτικών αρχηγών για το προσφυγικό υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

-6 Μαρτίου 2016. Συνεδρίαση Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ με ομιλητή Τσίπρα και αποκλειστικό θέμα το προσφυγικό

-8 Μαρτίου 2016. Σύσκεψη υπό τον υπουργό Εσωτερικών Κουρουμπλή για τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα

-9 Μαρτίου 2016. Διυπουργική σύσκεψη υπό τον Τσίπρα στη Βουλή

-14 Μαρτίου 2016. Σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου για την προσφυγική κρίση υπό την προεδρία του πρωθυπουργού.

-18 Μαρτίου 2016. Σύσκεψη υπό τον Κουρουμπλή στη Θεσσαλονίκη για την Ειδομένη

-19 Μαρτίου 2016. Ευρεία κυβερνητική σύσκεψη για το προσφυγικό, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

-21 Μαρτίου 2016. Σύσκεψη του πρωθυπουργού με υπουργούς και συνεργάτες του στο γραφείο του στη Βουλή

-22 Μαρτίου 2016. Έκτακτη σύσκεψη Τσίπρα με Καμμένο και Τόσκα

-28 Μαρτίου 2016. Σύσκεψη Τσίπρα με μέλη της κυβέρνησης και συνεργάτες του

-29 Μαρτίου 2016. Έκτακτη σύσκεψη στο υπουργείο Ναυτιλίας

-1 Απριλίου 2016. Συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

-5 Απριλίου 2016. Ευρεία σύσκεψη στον Πειραιά υπό υπουργό Ναυτιλίας Δρίτσα

-9 Απριλίου 2016. Ευρεία σύσκεψη στο υπουργείο Εξωτερικών ανάμεσα σε πολυμελή αντιπροσωπεία της ελληνικής κυβέρνησης και έξι υπουργούς και υφυπουργούς κρατών-μελών της ΕΕ. (Ξυδάκης)

-20 Απριλίου 2016. Σύσκεψη Μουζάλα με εκπροσώπους ΜΚΟ

-23 Απριλίου 2016. Σύσκεψη Κοτζιά στη Θεσσαλονίκη με ομολόγους του Βουλγαρίας, ΠΓΔΜ, Αλβανίας (τετραμερής)

-28 Απριλίου 2016. Συνεδρίαση υπό τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταναστευτικής και Προσφυγικής Πολιτικής.

-5 Μαΐου 2016. Σύσκεψη «εργασίας» υπό τον Μουζάλα στη Θεσσαλονίκη για την Ειδομένη

-16 Μαΐου 2016. Σύσκεψη υπό τον υπουργό Εσωτερικών Κουρουμπλη για τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα

-12 Αυγούστου 2016. Σύσκεψη Τσίπρα - Μουζάλα

-9 Σεπτεμβρίου 2016. Σύσκεψη υπό τον Μουζάλα (με αυτοδιοικητικούς Χίου) για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν προκύψει στη Χίο.

-27 Σεπτεμβρίου 2016. Διυπουργική σύσκεψη υπό τον Αλ. Τσίπρα

-11 Οκτωβρίου 2016. Σύσκεψη για τη Σάμο υπό τον Φλαμπουράρη

-8 Νοεμβρίου 2016. Ευρεία διυπουργική σύσκεψη υπό τον υπουργό Επικρατείας Αλέκο Φλαμπουράρη, για την διαχείριση του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος στην Χίο, στο Μέγαρο Μαξιμου.

-16 Δεκεμβρίου 2016. Διυπουργική σύσκεψη στο υπουργείο Εσωτερικών, υπό τον Π. Σκουρλέτη και τη συμμετοχή Μοζάλα, Τόσκα, Μπαλάφα, το αρχηγό της ΕΛΑΣ αντιστράτηγο Τσουβάλα και την προϊσταμένη του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας αντιστράτηγο Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, με τους εκπροσώπους της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ (Λεκλέρκ, Τσαρμπόπουλος, Καπετανάκη) για την… βελτίωση της επικοινωνίας ανάμεσα στους εμπλεκόμενους με τη διαχείριση του προσφυγικού, σε υψηλό επίπεδο.

-25 Ιανουαρίου 2017. «Ευρύτατη» σύσκεψη για την τουριστική ανάπτυξη των νησιών που σηκώνουν το βάρος της προσφυγικής κρίσης.

-5 Δεκεμβρίου 2017. Ενημέρωση Τσίπρα και Φλαμπουράρη για την κατάσταση που επικρατεί στα νησιά από τους δημάρχους.

-11 Δεκεμβρίου 2017. Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον κ. Τσίπρα (με τη συμμετοχή Φλαμπουράρη, Μουζάλα, Τόσκα, Βίτσα, Κοντονή) και αμέσως μετά συνάντηση Τσίπρα με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που εκλέγονται στα νησιά.

Ακολούθησαν κι’ άλλες, μικρές ή μεγαλύτερες, αλλά πια τα είχαν παρατήσει και προσπαθούσαν να διαχειριστούν την καθημερινότητα.

Το παζάρι στο Βερολίνο

Σημειώστε τέλος, ότι τον Ιούλιο του 2018 η κυβερνητική κρίση στη Γερμανία λόγω του μεταναστευτικού έφθασε στο αποκορύφωμα και η Μέρκελ αδυνατούσε να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού.

«Δεν θα αφήσω να με απολύσει μια Καγκελάριος η οποία είναι Καγκελάριος μόνο χάρη σε μένα», είχε δηλώσει στις 2 Ιουλίου ο υπουργός Εσωτερικών και Αρχηγός της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) Χορστ Ζεεχόφερ, ο οποίος μας επισκέφθηκε προσφάτως.

Εκείνη την ημέρα, οι δυο τους συμφώνησαν τελικά, αφού προηγήθηκε συμφωνία τους για δημιουργία κλειστών κέντρων ασύλου κοντά στα γερμανικά σύνορα. Ακολούθησε και νέα συμφωνία, στις 5 Ιουλίου, τριμερής αυτή τη φορά, μεταξύ της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) του Χορστ Ζέεχοφερ, των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) της Μέρκελ και των Σοσιαλδημοκρατών (SPD). Οι τρεις τους συμφώνησαν να επιταχύνουν τη διαδικασία επιστροφής των μεταναστών που έχουν υποβάλει αίτηση για να λάβουν άσυλο σε άλλη χώρα της ΕΕ, όμως μόνο μετά την υπογραφή διμερών συμφωνιών με τις εν λόγω χώρες.

Είχε προηγηθεί, στις 29 Ιουνίου 2018, η «διευκόλυνση» προς την κ. Μέρκελ από τους «συντρόφους» Τσίπρα και Σάντσεθ της Ισπανίας. Βάσει αυτής, «η Ελλάδα και η Ισπανία είναι έτοιμες να επαναδεχτούν τους αιτούντες άσυλο που θα εντοπιστούν στο μέλλον στα σύνορα της Γερμανίας με την Αυστρία από τις γερμανικές αρχές και η είσοδός τους έχει καταγραφεί από το σύστημα Eurodac (σ.σ. ευρωπαϊκό σύστημα παραβολής των δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων άσυλο) στις προαναφερόμενες χώρες», ενώ «η Γερμανία θα δεχτεί σταδιακά και θα ολοκληρώσει την επανένωση των οικογενειών από την Ελλάδα και την Ισπανία, στοχεύοντας να διασφαλίσει την ενότητα των οικογενειών».

Μπήκε έτσι ταφόπλακα στη συμφωνία του 2011 (που επαναβεβαιώθηκε το 2013) ότι όσο διαρκεί η οικονομική κρίση στην Ελλάδα δεν θα γίνονται επιστροφές από την Γερμανία στην Ελλάδα, αν και χώρα πρώτης υποδοχής.

Αυτά για να μην ξεχνάμε. Γιατί ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αρχίσει να υποστηρίζει ότι… το πρόβλημα δημιουργήθηκε επί Νέας Δημοκρατίας!

*Βουλευτής Β΄ Αθηνών Νοτίου Τομέα Ν.Δ, πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητική εκπρόσωπος, δημοσιογράφος