Κρ. Σβάιζερ (BCG): Ενισχύεται η αισιοδοξία για την Ελλάδα

Το πιο φιλικό προς το επιχειρείν περιβάλλον, η μεταρρυθμιστική ατζέντα και η έμπρακτη προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων έχουν ενισχύσει το αίσθημα αισιοδοξίας για την Ελλάδα, δηλώνει στο liberal.gr, ο Κρίστοφ Σβάιζερ, επικεφαλής του τομέα Κεντρικής Ευρώπης και Μέσης Ανατολής της Boston Consulting Group. Εκτιμά, παράλληλα, ότι η σημερινή συγκυρία μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις που είναι έτοιμες και θα τολμήσουν να τις αξιοποιήσουν.

Ο κ. Σβάιζερ βρέθηκε στην Αθήνα για το συνέδριο της συμβουλευτικής εταιρείας με τίτλο “Transforming to win in the ‘20s” και καλεί τις ελληνικές επιχειρήσεις να αγκαλιάσουν νέα λειτουργικά μοντέλα και νέες τεχνολογίες αφενός για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον και αφετέρου για να γεφυρώσουν το χάσμα με την υπόλοιπη Ευρώπη. Όσο για την επίτευξη μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, τονίζει ότι οι κυβερνήσεις, όπως και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, θα πρέπει να είναι σε επιφυλακή, να δείχνουν αποφασιστικότητα και να υιοθετούν ένα μοντέλο συνεχούς μετεξέλιξης, προκειμένου να προστατέψουν την ανάπτυξη.

Συνέντευξη στον Κωνσταντίνο Μαριόλη

- Κύριε Σβάιζερ, πώς βλέπετε να εξελίσσεται η αντίθεση που παρατηρείται μεταξύ της ανάκαμψης της Ελληνικής οικονομίας και της ευρωπαϊκής στασιμότητας; Είναι κίνδυνος για την επιτάχυνση της ανάπτυξης;

Η Ελλάδα έχει καλύψει έναν δύσκολο δρόμο. Tώρα βλέπουμε μία αντιστροφή των συνθηκών. Έχει διαμορφωθεί θετική δυναμική λόγω της ισοσκελισμένης οικονομίας και της άμβλυνσης της ανθρωπιστικής κρίσης - κάτι που μας ανησυχούσε πανευρωπαϊκά.

Ένα περιβάλλον πιο φιλικό προς το ‘επιχειρείν’, μια μεταρρυθμιστική ατζέντα, και έμπρακτη προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων σίγουρα έχει ενισχύσει το αίσθημα αισιοδοξίας για την Ελλάδα. Οι σταθεροί ρυθμοί ανάπτυξης, εν μέσω στασιμότητας σε άλλες χώρες της ΕΕ, περαιτέρω συνδράμουν στο έντονο ενδιαφέρον επενδυτών και θα συμβάλλουν στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και στην εισροή ξένων κεφαλαίων.

Μία μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ή παγκόσμια επιβράδυνση, όμως, θα θέσει σε κίνδυνο την ανάκαμψη της Ελλάδας. Δυστυχώς ζούμε περιόδους έντονης πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Όπως οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, έτσι και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να παραμένουν σε επιφυλακή, να δείχνουν αποφασιστικότητα και να υιοθετούν ένα μοντέλο συνεχούς μετεξέλιξης ή, όπως το ονομάζουμε εμείς, ‘always on transformation’, προκειμένου να προστατέψουν την μακροχρόνια ανάπτυξη.

Η Γερμάνια, για παράδειγμα, που τώρα αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες, είχε μία δεκαετία ανάπτυξης, κατά το διάστημα 2006-2018, ως αποτέλεσμα μιας σειράς μακρόχρονων μεταρρυθμίσεων μετά την επανένωση της.

- Ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες για τις ελληνικές επιχειρήσεις και πως θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τη σημερινή δυναμική;

Η σημερινή συγκυρία μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις που είναι έτοιμες και θα τολμήσουν να τις αξιοποιήσουν.

Δεν είναι εύκολο να εξασφαλίσει κανείς την μακροχρόνια ανάπτυξη. Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να ξεπεράσουν την παρακαταθήκη της κρίσης. Πρέπει να φανούν ευέλικτες και έτοιμες να αγκαλιάσουν νέα λειτουργικά μοντέλα και νέες τεχνολογίες, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε ένα περιβάλλον συνεχούς και ταχείας αλλαγής. Αυτή είναι η καινούργια πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν – μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών, δομικές αλλαγές σε κλάδους, εισαγωγή προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών με αυξανόμενο ρυθμό, νέοι τρόποι εργασίας.

Πιστεύαμε πάντα ως BCG στις δυνατότητες των ελληνικών επιχειρήσεων και επενδύσαμε στην ελληνική μας ομάδα μέσα στην κρίση, για να στηρίξουμε τους πελάτες μας στην δύσκολη συγκυρία. Είναι μεγάλη ικανοποίηση να βλέπουμε τώρα τις νέες προοπτικές που τους ανοίγονται.

- Μετά από τόσα χρόνια οικονομικής ύφεσης, είναι εφικτό για τον ελληνικό επιχειρηματικό κλάδο να προλάβει την υπόλοιπη Ευρώπη όσον αφορά στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών;

Είναι αλήθεια ότι πρέπει να γεφυρωθεί ένα σημαντικό χάσμα, μετά από μια δεκαετία με περιορισμένες δυνατότητες επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Ήδη όμως βλέπουμε θετικές ενδείξεις. Βλέπουμε την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων, καινοτομία σε κλάδους όπως η ναυτιλία και τα χρηματοοικονομικά και υιοθέτηση νέων τρόπων εργασίας σε διάφορους τομείς.

Ακόμη και σε ορισμένους από τους πιο παραδοσιακούς τομείς, όπως η βαριά βιομηχανία και η μεταποίηση, είναι ιδιαίτερα θετικό που βλέπουμε να εξετάζονται και να υλοποιούνται καινοτόμες τεχνολογικές και ψηφιακές λύσεις.

Ειδικά σήμερα, που οι τεχνολογικές αλλαγές είναι τόσο γρήγορες, η δέσμευση για αλλαγή, η δομημένη προσέγγιση, η ευελιξία και η αποφασιστικότητα στον μετασχηματισμό είναι πολύ σημαντικότερα από το σημείο εκκίνησης. Οι ελληνικές επιχειρήσεις που θα το αποφασίσουν μπορούν, λοιπόν, να φτάσουν και να ξεπεράσουν ανταγωνιστές του εξωτερικού. Κάτι τέτοιο, όμως απαιτεί δύσκολες επιλογές καθώς οι πόροι είναι πάντα περιορισμένοι, αλλά και μια πιο οικοσυστημική θεώρηση των μοντέλων λειτουργίας. Την δημιουργία δηλαδή συνεργασιών με καινοτόμες επιχειρήσεις για την ταχύτερη υιοθέτηση τεχνολογιών και καινοτομιών. Αυτά είναι θέματα στα οποία βοηθάμε παγκοσμίως τους πελάτες μας.



-Ποιοι τομείς αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις ψηφιακού μετασχηματισμού για το 2020;

Η ψηφιοποίηση διεισδύει σε κάθε τομέα πολύ ταχύτερα από ό,τι θα μπορούσαμε να φανταστούμε πριν από 5-10 χρόνια, είτε μιλάμε για Internet of Things, Τεχνητή Νοημοσύνη, Data analytics, VR (Εικονική Πραγματικότητα) κλπ. Κάθε τομέας θα αντιμετωπίσει τις δικές του ιδιαίτερες προκλήσεις – νέοι τρόποι συναναστροφής με πελάτες, πιο προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και προώθηση προϊόντων, μεγαλύτερη ταχύτητα στην επεξεργασία δεδομένων, υψηλότερη αποδοτικότητα των διαδικασιών, βελτιωμένη ποιότητα προϊόντων.

Ενδεχομένως τη μεγαλύτερη πρόκληση να αντιμετωπίσουν οργανισμοί για τους οποίους η αξιοπιστία είναι απαραίτητη και καλούνται να χειριστούν μεγάλους όγκους δεδομένων σε παλαιά συστήματα - όπως οι τράπεζες, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών κλπ.

Ένα μεγάλο μέρος του έργου που κάνει η BCG τώρα, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει να κάνει με την υποστήριξη των πελατών μας στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που φέρνουν αυτές οι τεχνολογίες. Τέτοιες προκλήσεις – όπως ο εντοπισμός των κατάλληλων λύσεων, η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών σε υφιστάμενα συστήματα, η προμήθεια (ή ανάπτυξη) των απαιτούμενων λύσεων, η προσέλκυση ταλέντου - είναι καθοριστικές, ώστε οι όποιες ψηφιακές λύσεις να συμβάλουν στους επιχειρησιακούς στόχους και την στρατηγική.

- Μπορείτε να περιγράψετε το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις για να είναι και πάλι ανταγωνιστικές και να επιτύχουν μακροπρόθεσμη ανάπτυξη;

Οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να αγκαλιάσουν τον βαθύ μετασχηματισμό ως τον νέο κανόνα – το ονομάζουμε ‘always-on transformation’. Η υιοθέτηση της ευελιξίας και η ενσωμάτωση του μετασχηματισμού, ως κομμάτι της καθημερινότητας, δημιουργεί μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μία εποχή διαρκούς και επιταχυνόμενης αλλαγής.

Και η BCG, άλλωστε, χρειάστηκε να γίνει πιο ευέλικτη και να μετασχηματιστεί, καθώς οι ανάγκες των πελατών μας εξελίσσονται - χρειάζονται ολοένα και βαθύτερη τεχνογνωσία, καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων και των ευκαιριών που συνεπάγεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Στο σημερινό περιβάλλον που εξελίσσεται ταχύτατα, η εξασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, τόσο για τις ελληνικές επιχειρήσεις όσο για οργανισμούς ανά τον κόσμο, προϋποθέτει μία βαθιά ριζομένη νοοτροπία συνεχούς μετασχηματισμού και ευελιξίας.