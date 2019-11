Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει... ΣΥΡΙΖΑ

Του Βασίλη Φασούλα*



Η περίοδος χάριτος για την κυβέρνηση της ΝΔ παρήλθε. Η ΝΔ ασκεί την πολιτική της και δη υπό τον τρόπο σκέψεως και δράσεως του προέδρου της και πρωθυπουργού. Μέχρι στιγμής η καλλίτερη «αντιπολίτευση» ή μάλλον κριτική έρχεται από αρθρογραφίες του… δεξιού τμήματος και του φιλελεύθερου τμήματος της ίδιας της ΝΔ.



Η Μεγάλη προοδευτική παράταξη όπως αυτοχαρακτηρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί και παραμένει ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε την «επικυριαρχία της Αριστεράς» την τόνισε στην ίδια την πρόσκλησή του στις «προοδευτικές δυνάμεις» ο ίδιος ο κ. Τσίπρας. Δεν είναι ανέντιμο. Είναι όμως υποκριτικό να μιλάς για πρόοδο με αρτηριοσκληρωτικά πολιτικά πρόσημα. Και αυταπατάσαι αν θεωρείς ότι θα συγκεντρωθεί «πρόοδος», συνεπώς πολιτικό κεφάλαιο, πλην των τελευταίων αναζητούντων στέγη παλαιοπασόκων. Οι οποίοι θα καταλάβουν και αυτοί ότι η επετηρίδα εξακολουθεί να ισχύει όπως και οι αριστερές ιδεοληψίες Τζανακόπουλου και λοιπών κινούντων τα νήματα εντός ΣΥΡΙΖΑ. Μία από τα ίδια δηλαδή.



Αυτό το κενό αντιπολιτεύσεως δεν είναι τυχαίο. Όταν πολιτική παιδεία δεν υπάρχει, δεν μπορεί ούτε να ασκήσεις εξουσία, ούτε από την μείζονα αντιπολίτευση πλέον, αποτελεσματικά να ελέγξεις εξουσία. Υou can’t teach an old dog new tricks που θα έλεγαν και οι Άγγλοι. Τώρα που η πραγματικότητα αντικατέστησε τις πλατείες της οργής το διαπιστώνει και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθειά του από «θυμική και ιδεολογική παρέα εξουσίας» να γίνει «πολιτικός φορέας εξουσίας ». Η κοινωνία το διαπίστωσε κατά την εξουσία του, περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ μεθυσμένος με αυτήν για να ασχοληθεί. Η δε, πολιτική παιδεία ουδόλως έχει να κάνει με την ιδεολογική τύφλωση. Τουναντίον την αποτάσσει. Γιατί όργανό της είναι η αποτίμηση και η σμίλευση της πραγματικότητος που υπάρχει, όχι της πραγματικότητος που θέλει να υπάρχει.



Η μόνη περίπτωση άμεσης φθοράς Μητσοτάκη είναι το μεταναστευτικό / προσφυγικό. Το ξέρει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, το γνωρίζουμε όλοι. Η «κεντρωοποίηση» της ΝΔ δεν του επιτρέπει επιθετικές κορώνες, η βάση της ΝΔ αλλά και η ίδια η κοινωνία θέλει περισσότερα και δραστικότερα, η πραγματικότητα ασφυκτική με το μέλλον βάσει της δημογραφικής εκρήξεως σε Αφρική και Μουσουλμανική Ανατολή εφιαλτικό, οι ιδέες του ευρωπαϊκού ουμανισμού δοκιμάζονται, η δε Ευρώπη, προσωρινά, βολεμένη με την «Ελλάδα της». Το επιτελικό κράτος ακόμη συνιστά περισσότερο ευχολόγιο για την κυβέρνηση. Τα ελληνοτουρκικά χρήζουν μάλλον διαφορετικής προσεγγίσεως από το «κάνε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός» της ελληνικής πολιτικής δεκαετίες τώρα. Η ψήφος των κατοίκων του εξωτερικού χρήζει μεγάλης συζητήσεως με, κατά την γνώμη του γράφοντος, άκρως προβληματικές λύσεις από την Κυβέρνηση. Οι παντοιοτρόπως θεσμικές πιέσεις των Τραπεζών ζουν και βασιλεύουν και επί ΝΔ και για τους νομικούς της χώρας αποτελούν σκάνδαλο, το πραγματικό κοινωνικοπολιτικό σκάνδαλο.



Τι σχολιάζει από όλα αυτά η μείζων αντιπολίτευση; Μα φυσικά τις, κατά την γνώμη τους, καλλιτεχνίζουσες κυρίες, και όχι κορασίδες, που «παρήλασαν» τις απόψεις τους περί world peace και μιλιταριστικής Ελλάδος, μάλλον μας μπέρδευσαν με την Τουρκία, σε παρέλαση -επέτειο μνήμης των νεκρών από φασίστες και ναζιστές παππούδων μας. Επίσης σχολιάζει και τις προκαταρκτικές για τους πολιτικούς της, πράγμα θεμιτό αλλά αδιάφορο για τον μέσο πολίτη εν τέλει. Η ελάσσων αντιπολίτευση αμφιταλαντεύεται αν θα πάει με τον Σύριζα ή θα συμπλεύσει με τον Σύριζα (ΠΑΣΟΚ), που θα τοποθετήσει το κάδρο του Στάλιν (ΚΚΕ) , ενώ για τα κόμματα Βελόπουλου και Βαρουφάκη δεν χρειάζεται κάποιο σχόλιο. Υπάρχουν για την εκτόνωση συγκεκριμένου πολιτικού κοινού.



Ας θεωρήσουμε ότι πλέον ο όρος «Κέντρο» αναφέρεται στην πραγματιστική άσκηση πολιτικής κατά την εποχή της 4ης βιομηχανικής επαναστάσεως είτε με κυρίως μετανεωτερικό σοσιαλδημοκρατικό πρόσημο είτε με αντίστοιχο κοινωνικό φιλελευθερισμό, αναλόγως των πολιτικών καταβολών.



Δεν γνωρίζω αν θα γίνει εν τέλει «κέντρο» η ΝΔ όπως το εννοεί, αφορά την ίδια και τους εκπροσώπους της. Η έλλειψη όμως ετέρου σοβαρού πολιτικού πόλου στον χώρο του «Κέντρου» ή «Κεντροαριστεράς» αν θέλετε, έχει σοβαρές συνέπειες για την Δημοκρατία αλλά και την ίδια την ορθολογική πορεία της χώρας μας. Οι οποίες και φαίνονται σήμερα.



*Ο Βασίλης Φασούλας είναι δικηγόρος, Υπεύθυνος Οργανωτικού της Δημοκρατικής Ευθύνης