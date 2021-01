Η δημόσια διπλωματία στον καιρό της πανδημίας

Ως Δημόσια Διπλωματία ορίζεται η προσπάθεια ενός κράτους να επηρεάσει ξένους λαούς, βελτιώνοντας την εικόνα του. Η εικόνα λειτουργεί ως μηχανισμός διαμεσολάβησης ανάμεσα στo εισερχόμενο μήνυμα και στην αντίδραση του δέκτη. Το μήνυμα επιδρά μόνο εάν μεταβάλλει την εικόνα που έχει ήδη σχηματίσει ο δέκτης και η οποία έχει δημιουργηθεί ως απόρροια της συνάθροισης όλων των προηγούμενων εμπειριών του. Σκοπός της Δημόσιας Διπλωματίας είναι η εικόνα που θα προβάλλει το κράτος ως σύνολο παραγόμενων μηνυμάτων να επιφέρει ριζική μεταβολή της υφισταμένης εικόνας που έχει στο μυαλό του ο δέκτης για το κράτος αυτό. Η μεταβολή της εικόνας μεταφράζεται σε μεταβολή της αντίληψης και σε επόμενο στάδιο σε μεταβολή στάσης έναντι του κράτους-πομπού (1).

Οι βαθιές κοινωνικές αλλαγές που συντελέστηκαν το 2020 αναδιαμορφώνουν τις πρακτικές της Δημόσιας Διπλωματίας. Η πανδημία του κορονοϊού, μαζί με τις ταυτόχρονες κοινωνικές και οικονομικές κρίσεις, έχει μεταμορφώσει την Δημόσια Διπλωματία, τοποθετώντας στον πυρήνα της τις ψηφιακές δυνατότητες και τη στρατηγική σκέψη. Αναλαμβάνει, έτσι, πρωταγωνιστικό ρόλο σε ό,τι αφορά την προσαρμογή στις αλλαγές που έχουν ήδη δρομολογηθεί στο πεδίο των διεθνών σχέσεων και της επικοινωνίας.

Η πανδημία αποτελεί σοβαρή και συνεχή απειλή για την κοινωνική και οικονομική σταθερότητα σε όλο τον κόσμο και αναδεικνύει την αδυναμία μας να συντονίσουμε τις προσπάθειες για τον περιορισμό του ιού. Επιπλέον αποκαλύπτει τις βασικές πραγματικότητες της παγκόσμιας αλληλεξάρτησης και την κανονιστική αξία της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση κοινών μειζόνων προκλήσεων.

Αναδύεται η ανάγκη να δημιουργήσουμε θεσμούς και κανόνες για ευρεία συνεργασία, ώστε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι να διαχειριστούμε την επόμενη παγκόσμια κρίση. Η Δημόσια Διπλωματία – οι δυνατότητες που προσφέρει για αμοιβαία συνειδητοποίηση, κατανόηση και αλληλεγγύη - είναι απαραίτητη για την δημιουργία τέτοιων διεθνών οικοσυστημάτων συνεργασίας και συμμετοχής.

Δημόσια Διπλωματία και ψηφιακή οικονομία

Η παγκόσμια οικονομία εξερευνά πλέον νέους ορίζοντες, που καθορίζονται από συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις. Δεν θα ήταν άτοπο να χαρακτηρίσουμε την οικονομία του εγγύς μέλλοντος ως «οικονομία τεχνολογίας και ψηφιακής καινοτομίας». Το οικονομικό αύριο όμως, ξαναγράφει, εκτός από τους κανόνες της οικονομίας, και τους κανόνες της κοινωνίας, φέροντας στο προσκήνιο τις ανησυχίες του κοινού για την ψηφιακή τεχνολογία και τις βαθιές προσωπικές, κοινωνικές και γεωπολιτικές της συνέπειες - συμπεριλαμβανομένης της διακυβέρνησης των δεδομένων, του «μέλλοντος της εργασίας» και της ραγδαία αυξανόμενης ισχύος των εταιρειών τεχνολογίας και κοινωνικής διασύνδεσης.

Όλα αυτά έχουν άμεσο αντίκτυπο στη μορφή της παγκόσμιας αγοράς. Μια σταθερή παγκόσμια αγορά απαιτεί μια λειτουργική παγκόσμια τάξη, η οποία βασίζεται στα θεμέλια της ψηφιακής εμπιστοσύνης, που σήμερα αντιμετωπίζουν μια σταδιακή υπονόμευση. Η Δημόσια Διπλωματία μπορεί να αναλάβει τη γεφύρωση του κόσμου των επιχειρήσεων με αυτόν της διπλωματίας, ώστε να επαναπροσδιορισθούν οι δεσμοί και οι ρόλοι τους.

Ισορροπία ισχύος και Δημόσια Διπλωματία

Η πανδημία COVID 19 επέφερε και μετατοπίσεις ισχύος στο διεθνές σύστημα, που οφείλονται στην ενίσχυση ή ελάττωση της «δημοφιλίας» κρατών, ανάλογα με το αν διαχειρίσθηκαν επιτυχώς την πανδημία ή όχι. Η έννοια της φήμης (δημοφιλίας) βρίσκεται στην καρδιά της Δημόσιας Διπλωματίας. Οι διεθνείς δρώντες θεωρούν τη Δημόσια Διπλωματία ως έναν από τους μηχανισμούς διασφάλισης ή ακόμη και αύξησης της φήμης τους. Η φήμη μπορεί σε μεγάλο βαθμό να ωφελήσει αλλά και να βλάψει ένα έθνος στην παγκόσμια σκηνή. Αν και η φήμη αλλάζει αργά, ενίοτε αρκεί μια πραγματικά σεισμική αλλαγή για να προκαλέσει έστω και μικρή μεταβολή στην αντίληψη του παγκόσμιου κοινού. Η πρόσφατη πανδημία COVID- 19 αποδείχθηκε ότι ήταν μια από αυτές τις στιγμές, αν λάβουμε υπ’ όψιν μας τις περιπτώσεις της Κίνας, των Η.Π.Α., της Βρετανίας και άλλων χωρών, που δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων μπροστά στην πανδημία.

Οι αντιδράσεις στην πολιτική του social distancing, οι δυσχέρειες στην πρόσβαση στα νοσοκομεία, οι επαμφοτερίζουσες δηλώσεις ηγετών και πολιτικών, προέβαλαν και στο εξωτερικό εικόνες κρατών στα πρόθυρα διχασμού. Ο ιός έδειξε την πραγματικότητα της ζωής και τα όρια των πολιτικών συστημάτων και τις δυνατότητες των ηγεσιών να ενεργήσουν μέσα στο πλαίσιο της νέας πραγματικότητας. Όμως, τα συστήματα όλων των χωρών ετέθησαν υπό έλεγχο. Η Ταϊβάν, η Σιγκαπούρη, η Νότια Κορέα, η Φινλανδία, η Ισλανδία, η Δανία, υιοθέτησαν δράσεις που επενδύουν στην κοινωνική αποστασιοποίηση και προβάλλουν τον διακριτό τρόπο ζωής τους, στηρίζοντάς τον ακόμη περισσότερο, ενισχύοντας τα ήδη αποδοτικά αφήγηματά τους σε πολλούς τομείς, όπως του πολιτισμού και της βιομηχανίας. Το ίδιο συμβαίνει και με το Ισραήλ, που ευφυώς συνδύασε την αντιμετώπιση του ιού με την προϋπάρχουσα επιτυχημένη απόδοσή του στον τομέα της τεχνολογικής νεωτερικότητας. Η απόδοση της Ρωσσίας δύσκολα μπορεί να εκτιμηθεί, διότι, όπως και η Τουρκία, δεν επιτρέπει την ελεύθερη ενημέρωση, παρά μόνο επιδίδεται στην επονομαζόμενη «διπλωματία των μασκών». Η Ελλάδα επαινείται για την αποφασιστική και έγκαιρη αντίδρασή της. Συνεπώς θα υπάρξουν χώρες που θα αναδυθούν με βελτιωμένη φήμη εξ αιτίας αυτού αλλά και άλλες των οποίων η φήμη θα υποστεί πλήγμα.

Οι πρώτες θα δουν τις μετοχές τους να κερδίζουν αξία στο παγκόσμιο χρηματιστήριο ισχύος, έστι μεθερμηνευόμενον, σε αύξηση της «ασφάλειας φήμης τους» (2).

1. Σαμαράς Αθ., «Εικόνες κρατών- Θεωρητικό πλαίσιο και εφαρμογές», στο Αθ. Σαμαράς (επιμ.), Εικόνες κρατών: Στρατηγική Επικοινωνία, Ήπια Ισχύς και Μέσα Ενημέρωσης, Καστανιώτης, 2014.

2. Ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά του όρου reputational security, που εισήγαγε ο N. Cull (The Quest for Reputational Security: The Soft Power Agenda of Kazakhstan, The Soft Power 30, A Global Ranking of Soft Power, Portland and USC Center of Public Diplomacy, 2018).

* Ο Ζαφείρης Ρωσσίδης, είναι σύμβουλος επικοινωνίας Α' στη Γ.Γ. Δημόσιας Διπλωματίας ΥΠΕΞ, Μ.Α. στη Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία, απόφοιτος Σχολής Εθνικής Άμυνας, υποψήφιος διδάκτωρ Τμ. Οικονομικών Σπουδών Παν/μιου Θεσσαλίας (Οικονομική και Δημόσια Διπλωματία)