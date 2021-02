Η Βενεζουέλα, οι ξεχασμένοι φάκελοι και η ροή του χρήματος

Ειδικού Συνεργάτη

Νοέμβριος 2020, σε μια από τις τρεις μονάδες της Αρχής για την νομιμοποίηση εσόδων της γνωστής και ως αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος (την μονάδα Α), βγαίνουν από τα αρχεία φάκελοι που αφορούν υποθέσεις διακίνησης χρημάτων από τράπεζες του εξωτερικού και λογαριασμούς με χρήματα που δείχνουν να κινούνται μέσω Βενεζουέλας, προς Ελλάδα. Φάκελοι ξεχασμένοι που αγγίζουν πρόσωπα με επαφές και διασυνδέσεις.

Η… παρότρυνση ήρθε (όχι μόνο στην Ελλάδα), μέσω εκπροσώπων υπερατλαντικών αρχών με ταυτόχρονη ενημέρωση για τους σχεδιασμούς της αμερικανικής Γερουσίας αναφορικά με το θέμα των ελέγχων. Κυρίως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών συλλογής ψήφων για την έγκριση του νομοσχεδίου περί εταιρικής διαφάνειας.

Έγκριση που επετεύχθη, παρά το βέτο Τραμπ και η οποία ουσιαστικά υποχρεώνει εταιρείες εγκατεστημένες στις ΗΠΑ να αναφέρουν τους πραγματικούς τους ιδιοκτήτες όχι μόνο στις τράπεζες αλλά και στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Η νέα αμερικανική κυβέρνηση δεν συζητά με τον Νικολάς Μαδούρο τον οποίο χαρακτηρίζει «δικτάτορα» και δεν τον αναγνωρίζει ως νόμιμο πρόεδρο. Η αναφορά αυτή του Νέντ Πράις, στις 3 Φεβρουαρίου αποτελεί μήνυμα όχι μόνο πολιτικό. Δείχνει ότι οι ΗΠΑ είναι αποφασισμένες να ολοκληρώσουν την 5ετή έρευνα που είναι σε εξέλιξη για το μαύρο χρήμα της Βενεζουέλας. Άλλωστε η εντολή στις αρμόδιες αρχές δόθηκε πριν καν ορκιστεί ο νέος πρόεδρος και είναι σαφής: Follow the money all over the world.

H υπόθεση Βενεζουέλα δεν είναι απλή. Ούτε και η αποκάλυψη των πτυχών που την απαρτίζουν. Χρυσός, πετρέλαιο και τόννοι κοκαίνης συνθέτουν ένα πάζλ διαφθοράς το οποίο ξεπερνά τα σύνορα της χώρας όχι μόνο προς την πλευρά της Βόρειας Αμερικής αλλά και προς την πλευρά της Ευρώπης, της Ρωσίας, της Τουρκίας του Ιράν, φθάνοντας μέχρι τα βάθη της Κίνας.

Τζίροι δισεκατομμυρίων μέσω των οποίων έχουν στηριχθεί τρομοκρατικές οργανώσεις όπως για παράδειγμα τα στοιχεία που αφορούν στον ISIS μέχρι πολιτικά κινήματα που ομνύουν υπέρ της μπολιβοριανής επανάστασης και εφαρμογή του... σοσιαλισμού σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Άλλωστε στη Βενεζουέλα, τόσο ο Τσάβεζ, όσο και ο διάδοχός του, στήριξαν κινήματα σε μια προσπάθεια προώθησης ιδεολογιών κατά του καπιταλισμού και του δικούς τους Μινώταυρους του φιλελευθερισμού.

Η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών της Ευρώπης που έχουν μπει στο μικροσκόπιο των ελέγχων. Οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ των δύο χωρών στα χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, οι επαφές, οι πτήσεις αεροσκαφών και οι ολιγόωρες διαμονές, οι διακοπές κορυφαίων συνεργατών του Μαδούρο σε νησιά του Αιγαίου αλλά και οι επισκέψεις στο Καράκας, σε συνδυασμό με τις μετακινήσεις στη νήσο Μαργαρίτα, το θέρετρο του προέδρου της Βενεζουέλας, αποτέλεσαν την βασική αιτία της ενασχόλησης των αρχών των ΗΠΑ με τη χώρα.

Άλλωστε η κατηγορία της ναρκοτρομοκρατίας που έχει αποδοθεί στον Νικολάς Μαδούρο δίνει τη δυνατότητα στις αρχές των ΗΠΑ να ερευνούν όλες τις πτυχές ανά τον κόσμο.

Η τράπεζα στο Μαϊάμι

Όπως αναφέρουν έγκυρες πληροφορίες αυτό που έχει οδηγήσει τις αρχές των ΗΠΑ στο «σκάλισμα» φακέλων που αφορούν εισροή χρημάτων προερχόμενων από την Βενεζουέλα είναι μια μεταφορά πόρων από τράπεζα στο Μαιάμι στην οποία τα χρήματα είχαν μεταφερθεί από τη χώρα του Μαδούρο.

Η μεταφορά είχε γίνει πριν τη δέσμευση διαφόρων λογαριασμών βενεζουελάνικων επιχειρηματιών, ενώ το πρόσωπο που φέρεται να έχει εμπλακεί, είχε δηλώσει διωκόμενο από το καθεστώς. Ήταν αρχές του 2015 και ήταν η περίοδος που η αδελφή του ξεσπάθωνε κατά του Μαδούρο μέσω των σόσιαλ μίντια, ντύνοντας το αφήγημα των αντιφρονούντων.

Η τράπεζα του Μαϊάμι βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση δεδομένων και των κινήσεων που εμφανίζονται από λογαριασμούς εταιρειών-κέλυφος, όχι μόνο από τη Βενεζουέλα αλλά και από την Κούβα. Οι πληροφορίες δεν επιβεβαιώνουν κατά πόσο τα χρήματα μεταφέρθηκαν απ' ευθείας σε μεγάλη συστημική ελληνική τράπεζα ή αν ακολούθησαν διαφορετικές διαδρομές.

Το μόνο βέβαιο είναι πως η ελληνική τράπεζα είχε ενημερώσει ως όφειλε την αρχή κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος από την πρώτη στιγμή. Η υπόθεση δεν είχε αρχειοθετηθεί, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες. Είχε μείνει στάσιμη όμως μέχρι και τον περασμένο Νοέμβριο.

Το ερώτημα που τίθεται δεν αφορά όμως μόνο το πόθεν και το έσχες των συγκεκριμένων χρημάτων αλλά το πως αξιοποιήθηκαν στην Ελλάδα. Επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ τα εμπλεκόμενα πρόσωπα έτυχαν φιλικής υποδοχής. Οι αγορές ακινήτων στις οποίες κινήθηκαν χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και ως δείγμα επενδυτικών κινήσεων και επανάκτησης της εμπιστοσύνης στη χώρα. Οι φιλανθρωπικές εκδηλώσεις συγγενικών προσώπων επίσης προβλήθηκαν, ενώ εγκρίθηκαν και χρηματοδοτήσεις επενδυτικών και αναπτυξιακών σχεδίων ύψους κάποιων εκατομμυρίων ευρώ.

Βέβαια οι σχέσεις της προηγούμενης κυβέρνησης και κάποιων κορυφαίων στελεχών της με την Βενεζουέλα δεν είναι άγνωστες. Και δεν κρύφτηκαν ποτέ αν υπολογίσει κανείς πως είχαν φτάσει στο σημείο να συζητούν για την αγορά φθηνού πετρελαίου το 2015 ή να σχεδιάζουν, όπως τουλάχιστον οι ίδιοι έχουν αναφέρει, προμήθειες τροφίμων και άλλων προϊόντων από τη χώρα του Τσάβεζ και μετέπειτα του Νικολάς Μαδούρο από το 2013 κιόλας, ταξιδεύοντας στα βάθη της Λατινικής Αμερικής, αλλά και σε νησιωτικά συμπλέγματα.

Άλλωστε είναι η προηγούμενη κυβέρνηση που όχι μόνο δεν καταδίκασε τον Νικολάς Μαδούρο και τα ανθρωπιστικά εγκλήματα του καθεστώτος, αλλά επί της ουσίας απέφυγε και να υποστηρίξει τον Χουάν Γκουαιδό την ώρα που οι πολίτες της Βενεζουέλας έπεφταν θύματα ανείπωτης βίας, φυλακίσεων και εκτελέσεων.

Οι αγωνιστικοί χαιρετισμοί, οι συναντήσεις με εκπροσώπους της πρεσβείας και η στήριξη της σοσιαλιστική κυβέρνησης του Καράκας, προστίθενται στην πρώτη συγχαρητήρια επιστολή που ο Αλέξης Τσίπρας είχε στείλει όταν ο Νικολάς Μαδούρο ανέλαβε τις τύχες της χώρας του...