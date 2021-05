Κ. Ξύδης (Berkshire Hathaway) στο Liberal: Γιατί o Γουόρεν Μπάφετ μπήκε στο ελληνικό real estate

Επενδύσεις σε κατοικίες πολυτελείας, ανάπτυξη μέσω εξαγορών μικρότερων εταιρειών και ανάκαμψη της αγοράς real estate βρίσκονται στο σχεδιασμό της Berskshire Hathaway Home Services στην Ελλάδα.

Την ίδια στιγμή η ανερχόμενη αγορά ακινήτων στη χώρα μας οδήγησε την Berskshire του Γουόρεν Μπάφετ να «κοιτάξει» τις ελληνικές ευκαιρίες στην αγορά ακινήτων και να συνάψει συμφωνία αποκλειστικής αντιπροσώπευσης με την Berkshire Hathaway HomeServices. Τι δηλώνει ο CEΟ της εταιρείας Κυριάκος Ξύδης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Liberal Markets.

Συνέντευξη στον Νικόλα Ταμπακόπουλο

Κύριε Ξύδη, τι προβλέπετε για την αγορά real estate στην Ελλάδα; Ποιοι κλάδοι παρουσιάζουν ενδιαφέρον;

Ως Berkshire Hathaway HomeServices Athens Properties αναμένουμε σημαντική αύξηση τόσο της ζήτησης, όσο και των τιμών στο ελληνικό real estate. Η αγορά πολυτελών ακινήτων αλλά και ακινήτων που απευθύνονται ευρύτερα στη μεσαία τάξη, σε πολλές περιοχές της Αττικής όπως και σε βασικούς τουριστικούς προορισμούς, έχει ακόμα σημαντικά περιθώρια ανόδου.

Ένας τομέας που προβλέπουμε ότι θα γνωρίσει άνθηση τα επόμενα χρόνια είναι οι βιομηχανικοί και ιδίως οι αποθηκευτικοί χώρο. Είδαμε την κατακόρυφη αύξηση της ανάγκης για τέτοια ακίνητα με την ανάπτυξη του e-commerce και την εκτίναξη του συγκεκριμένου κλάδου την περίοδο της πανδημίας, αλλά αυτή είναι μια τάση που ήρθε για να μείνει και να εξελιχθεί, όπως και οι αλλαγές στις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών.

Παράλληλα, αναμένουμε πολύ ικανοποιητικές προοπτικές για σύγχρονους, καλύτερα εξοπλισμένους γραφειακούς χώρους μεγαλύτερης κλίμακας, που θα ανταποκρίνονται με ειδικό σχεδιασμό και προδιαγραφές στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του νέου εργασιακού περιβάλλοντος στην μετά την πανδημία εποχή.

Επίσης, βλέπουμε μεγάλες προοπτικές για το επαγγελματικό ακίνητο (Commercial Real Estate) και για το λόγο αυτό εξετάζουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την είσοδό μας στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών (Real Estate Advisory Services).

Ως μέλος του παγκοσμίου δικτύου της Berkshire Hathaway HomeServices, έχουμε πρόσβαση στην εξειδικευμένη τεχνογνωσία και τους απαραίτητους πόρους για να αναδειχθούμε στην πρώτη επιλογή για την κάλυψη τέτοιων πάγιων αναγκών της ελληνικής αγοράς ακινήτων, τόσο για Έλληνες όσο και ξένους πελάτες.

Πού οφείλεται κατά τη γνώμη σας το ενδιαφέρον της εταιρείας του Γουόρεν Μπάφετ για τη χώρα μας;

Η Berkshire Hathaway HomeServices είναι ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα δίκτυα franchise μεσιτικών γραφείων στον κόσμο. Διαθέτει περισσότερους από 50.000 επαγγελματίες μεσίτες, περίπου 1.500 γραφεία στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στο Μεξικό, στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή.

Ο κύκλος εργασιών της υπερβαίνει τα 138 δισεκατομμύρια δολάρια σε όγκο πωλήσεων ακινήτων. Το δίκτυο φέρνει στην αγορά μεσιτείας ακινήτων μια αδιαμφισβήτητη σφραγίδα εμπιστοσύνης, ακεραιότητας, σταθερότητας και μακροζωίας.

Η Ελλάδα, διαχρονικά γνωστή ως ελκυστικός επενδυτικός προορισμός πολυτελών κατοικιών, αλλά και τουριστικών ακινήτων, ήταν αναμενόμενο να προστεθεί την κατάλληλη στιγμή σε ένα τέτοιο δίκτυο κορυφαίων προδιαγραφών, και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που όταν η εταιρεία αποφάσισε να επενδύσει στην αγορά μας επέλεξε μέσα από μια αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης το γραφείο μας, πρώην ΕΝΕΑ Real Estate.

Μεγάλο ρόλο στη στρατηγική αυτή απόφαση της Berkshire Hathaway HomeServices έπαιξε το περιθώριο βελτίωσης που παρατηρείται στην αύξηση του ενδιαφέροντος από όσους ως τώρα δίσταζαν να «εμπιστευτούν» την ελληνική αγορά ακινήτων, αλλά και οι αλλαγές που έχουν επέλθει στις συνήθειες και στις ανάγκες ιδιωτών και εταιριών τα τελευταία χρόνια.

Από τους σημαντικότερους λόγους είναι και τα ιδιαίτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η Ελλάδα, όπως το προνομιακό γεωγραφικό προφίλ της χώρας, με τους πολλούς τουριστικούς προορισμούς σε κοντινή απόσταση από τα μεγάλα αστικά κέντρα, και με τις μοναδικές κλιματικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του έτους.

Η ελληνική αγορά παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες και μεγάλες προοπτικές παρά το όποιο «πάγωμα» προκάλεσε η πανδημία.

Ειδικότερα, υπάρχει ζήτηση για νεόδμητα ή και τεχνολογικά αναβαθμισμένα ακίνητα που να ανταποκρίνονται σε περιβαλλοντικές απαιτήσεις για καλύτερη ενεργειακή απόδοση.

Σημαντική είναι και η ζήτηση για πολυτελείς κατοικίες είτε από Έλληνες είτε από αλλοδαπούς, στο πλαίσιο της απόκτησης βίζας ή για μια παραθεριστική κατοικία η οποία σημείωσε δικαιολογημένη κάμψη το προηγούμενο έτος λόγω της πανδημίας.

Παράλληλα, παραμένει σταθερή η ζήτηση για παλαιότερα ακίνητα και κατοικίες που απευθύνονται σε μεγαλύτερο εύρος οικονομικών δυνατοτήτων των αγοραστών.

Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι τιμές των ακινήτων στην χώρα μας (εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων) είναι σε πολύ καλά επίπεδα, ειδικά συγκρινόμενες με παρόμοιες περιοχές άλλων χωρών όπως η Ισπανία, η Νότια Γαλλία και η Ιταλία.

Κατά συνέπεια ο αγοραστής εκμεταλλεύεται το πολύ καλό κόστος προς αξία (cost to value) που βρίσκει στην Ελλάδα.

Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το γενικότερο πλαίσιο κινητικότητας σε επενδύσεις και μεγάλα έργα υποδομών και τις θεσμικές αλλαγές που προωθούνται στο χώρο του ελληνικού real estate (βλέπε ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου κλπ) καθιστούν τη χώρα μας έναν ιδανικό προορισμό επενδύσεων και μια πολλά υποσχόμενη αγορά ακινήτων.

Σε ποια ακίνητα θα επιδιώξετε να επενδύσετε και γιατί;

Ως Berkshire Hathaway HomeServices Athens Properties (πρώην ΕΝΕΑ Real Estate) και αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Berkshire Hathaway HomeServices στην Αττική και την Ελλάδα, διαθέτουμε ένα χαρτοφυλάκιο κοντά στα 1.500 ακίνητα, στο οποίο προστίθενται μέρα με τη μέρα νέες καταχωρήσεις.

Παράλληλα, σχεδιάζουμε την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου μας στην Αττική αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα τόσο με ίδια μέσα (green field), όσο και μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών (mergers and acquisitions).

Στοχεύουμε άμεσα να επεκταθούμε στην αγορά πολυτελών ακινήτων της Αττικής αλλά και των κυριότερων τουριστικών προορισμών της χώρας μας όπως η Κρήτη, η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Σκιάθος, η Μεσσηνία, η Ηλεία, η Πάρος, η Ρόδος, κ.ά. μια αγορά για την οποία διαθέτουμε ένα αποκλειστικό προϊόν, το Luxury Collection, που φιλοξενεί τις πολυτελείς καταχωρήσεις.

Στην παρούσα φάση, τα Νότια Προάστια της Αττικής και το Κέντρο της Αθήνας γνωρίζουν την μεγαλύτερη ζήτηση.

Σταδιακά όμως αναμένεται επέκταση του ενδιαφέροντος των αγοραστών και στα Βόρεια Προάστια, τον Πειραιά, και άλλες περιοχές της υπόλοιπης Αττικής.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα που δίνει Berkshire Hathaway HomeServices Athens Properties στους πελάτες της είναι η δωρεάν καταχώριση και διαφήμιση των ακινήτων τους σε όλο τον κόσμο, μέσω ενός πολύ στοχευμένου πλάνου προώθησης με δωρεάν διαφήμιση σε όλες τις μεγάλες αγορές του κόσμου (πχ Wall Street Journal’s international sites, WSJ.com Europe, WSJ.com ASIA, WSJ.COM, Mansion Global, Τhe Financial Times of London, PropgoLuxury.com, Nikkei.com (Real Estate section), Juwai.com, China’s largest international property portal which is viewable across South East Asia, Zillow, News Corp.’s Mansion Global, WeChat Channel, Barron’s, WSJ MarketWatch, PENTA and MansionGlobal.com κλπ).

Επιπλέον, προσφέρεται και δωρεάν ειδική προώθηση των ακινήτων σε στοχευμένο πελατολόγιο (c-level executives, high net-worth individuals, affluent customers) των μεγαλύτερων πόλεων του κόσμου όπως η Σαγκάη, Πεκίνο, Νέο Δελχί, Σιγκαπούρη, Ντόχα, Ριάντ, Αμπού-Ντάμπι, Λονδίνο, Μόσχα, Παρίσι, Βερολίνο, Νέα Υόρκη κ.ά. μέσα από social media και άμεσες παρουσιάσεις στο πολυπληθές πελατολόγιο των 1.500 γραφείων και 50.000 συμβούλων ακίνητης περιουσίας της Berkshire Hathaway HomeServices σε όλο τον κόσμο.

Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης του ρυθμιστικού πλαισίου για επενδύσεις στη χώρα μας στον κλάδο real estate;

Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα από την πολιτεία στον χώρο του real estate (πχ βραχυχρόνιες μισθώσεις, ενεργειακό πιστοποιητικό κ.ά.).

Θεωρώ επίσης ότι ο σχεδιασμός που υπάρχει και προωθείται είναι επίσης αξιοσημείωτος (πχ ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου) αλλά σαφώς υπάρχουν ακόμα πολλά να γίνουν, κυρίως στον χώρο της πολυπλοκότητας και της γραφειοκρατίας κατά την μεταβίβαση ακινήτων, στο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικών επενδύσεων, στη θεσμοθέτηση του επαγγέλματος του μεσίτη ακινήτων και συμβούλου διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και πολλά ακόμη.

Το σίγουρο είναι ότι τα τελευταία χρόνια ξεκάθαρα την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών (Ελλήνων και παγκοσμίως) προς την Ελλάδα.

Έχουμε μια ικανή και έμπειρη κυβέρνηση που δημιουργεί και προωθεί καθημερινά ένα σταθερό περιβάλλον, με φιλικές διαθέσεις και πολιτικές προς τις επιχειρήσεις που στοχεύουν όχι μόνο στην προσέλκυση Ελλήνων και ξένων επενδυτών αλλά και στη δημιουργία θέσεων εργασίας σε όλα τα επίπεδα.