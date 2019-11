Άπαντες στο στόχαστρο του Πλανητάρχη

Της Μαίρης Βενέτη

Σε εκδήλωση που διοργάνωσε το ινστιτούτο The Economic Club of New York ο Πρόεδρος Ντόναλτ Τραμπ ήταν για άλλη μια φορά κάτι παραπάνω από ανατρεπτικός.

Σε μια προφανή προσπάθεια να υπερασπισθεί τους τιμωρητικούς δασμούς που έχει επιβάλλει σε ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη, εξέφρασε την ικανοποίηση του ότι η αμερικανική οικονομία έχει ξεπεράσει κατά πολύ τις προσδοκίες και παρά τα όσα τον κατηγορούν για το κόστος των δασμών: «Το αληθινό κόστος θα το βλέπαμε, εάν δεν κάναμε τίποτα».

Πολλοί σχολιαστές ανέδειξαν ότι η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου εμμέσως πλην σαφώς υποβάθμισε τις μελέτες που καταγράφουν τις συνέπειες του εμπορικού πολέμου στην οικονομική δραστηριότητα.

Όπως για παράδειγμα αυτή που εκπονήθηκε για λογαριασμό ενός από τα μεγαλύτερα λιμάνια του κόσμου, του λιμένα του Λος Άντζελες, το συμπέρασμα της οποίας είναι ότι πέραν των οικονομικών επιπτώσεων από τον εμπορικό πόλεμο, οι «ψυχολογικές επιπτώσεις» είναι σοβαρότερες, γιατί επηρεάζουν την αναπτυξιακή δυναμική εξαγωγικών κλάδων της αμερικανικής οικονομίας, απειλώντας ταυτόχρονα ένα εξαιρετικά μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας.

Κατά την ίδια μελέτη- που βασίζεται σε δεδομένα για το 2018- οι εισαγωγές και οι εξαγωγές που πλήττονται από τον εμπορικό πόλεμο ανέρχονται στα 186 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, ενώ απειλούνται περίπου 1,5 εκατομμύριο θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ.

Ο Πρόεδρος Τραμπ όμως έκανε πολλά περισσότερα από να υποβαθμίσει απλά κάποιες μελέτες.

Στην ουσία έδειξε άγνοια ή έλλειψη κατανόησης της ποιότητας των μακροοικονομικών στοιχείων που ανακοινώνονται.

Γιατί ναι μεν έχει δίκιο ότι στοιχεία όπως αυτό της απασχόλησης είναι εκπληκτικά, αλλά στο μακροοικονομικό σύμπαν υπάρχουν και άλλες συνισταμένες.

Το τρίτο τρίμηνο οι αμερικανικές εταιρικές επενδύσεις συρρικνώθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό σχεδόν της τελευταίας τετραετίας. Οι νέες παραγγελίες για κεφαλαιουχικά αγαθά μειώθηκαν τον Σεπτέμβριο κατά 0,5%, σημάδι πως οι επιχειρήσεις διστάζουν πράγματι να επενδύσουν, ενώ η δραστηριότητα στον κλάδο της μεταποίησης συρρικνώθηκε τον Σεπτέμβριο υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2009.

Ούτε τα στοιχεία του Οκτωβρίου μπόρεσαν να την βοηθήσουν να ξεφύγει αισθητά πάνω από τα χαμηλότερα επίπεδα της δεκαετίας.

Όλα αυτά ο Πρόεδρος των ΗΠΑ τα αντιλαμβάνεται ως εξής: Kάποιες βιομηχανίες «ίσως» υφίστανται τις συνέπειες μιας «ελαφριάς αβεβαιότητας», για να συμπληρώσει λίγα μόλις λεπτά ακριβώς το αντίθετο: «Δεν υπάρχει αβεβαιότητα και δεν πλήττονται από τον εμπορικό πόλεμο».

Αν μια τέτοια στάση από τον Πλανητάρχη απέναντι στις μακροοικονομικές ανακοινώσεις των στατιστικών φορέων της χώρας του δεν είναι πρόβλημα, τότε ποιό είναι;

Βολές κατά πάντων

O Ντόναλτ Τραμπ προχώρησε ακόμα περισσότερο κατηγορώντας τη Fed για την επιβράδυνση που πλήττει

την κατά τ'άλλα λαμπερή αμερικανική οικονομία.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Κεντρική Τράπεζα βάζει τις ΗΠΑ σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα έναντι άλλων χωρών, καθώς αύξησε τα επιτόκια πολύ γρήγορα, ενώ τα μείωσε με πολύ αργό ρυθμό.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της εισαγωγής αρνητικών επιτοκίων.

«Θυμάστε ότι ανταγωνιζόμαστε με άλλα κράτη τα οποία μείωσαν τα επιτόκιά τους και τώρα ουσιαστικά πληρώνονται όταν αποπληρώνουν το δάνειό τους, κάτι που είναι γνωστό ως αρνητικό επιτόκιο. Ποιος είχε ακούσει κάτι τέτοιο; Δώστε μου κάτι από αυτό. Δώστε μου λίγα από τα χρήματα αυτά. Θέλω κάποια από αυτά τα χρήματα. Η Fed δεν μας αφήνει να το κάνουμε», υπογράμμισε.

Η απάντηση δόθηκε στον Πρόεδρο των ΗΠΑ λίγες ώρες μετά, κατά τη διάρκεια της χτεσινής ομιλίας του επικεφαλή της Federal Reserve Τζερόμ Πάουελ, ενώπιον της Κοινής Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων του Κογκρέσου:

«Η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ δεν διακρίνει σημαντική ανάγκη για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων μετά τις τρεις μειώσεις στις οποίες προχώρησε στο διάστημα Ιουλίου-Οκτωβρίου. Η τρέχουσα στάση νομισματικής πολιτικής είναι πιθανό να συνεχίσει να θεωρείται κατάλληλη υπό την προϋπόθεση ότι τα εισερχόμενα στοιχεία για την οικονομία θα ευθυγραμμίζονται με το outlook μας για μέτρια οικονομική ανάπτυξη, ισχυρή αγορά εργασίας και σταθερό πληθωρισμό».

Τα σκάγια του Προέδρου των ΗΠΑ όμως κατευθύνθηκαν και απέναντι στην Κίνα, γειώνοντας την αισιοδοξία των αναλυτών για σύντομη ανακοίνωση μερικής άρσης των δασμών ενόψει υπογραφής της Φάσης 1.