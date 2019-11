Black Box 26/11/2019

-H super γκάφα της ΑΑΔΕ: Ως τις 28 Νοεμβρίου ήταν υποχρεωμένοι όλοι όσοι έχουν ελληνικές εταιρίες να δηλώσουν στην ΑΑΔΕ τους πραγματικούς δικαιούχους. Ο λόγος που επιβλήθηκε η συγκεκριμένη υποχρέωση ήταν προκειμένου η ΑΑΔΕ να κάνει ελέγχους με τις τράπεζες για τις κινήσεις των δικαιούχων, ώστε να διαπιστώσει από τις οικονομικές κινήσεις τους ποιοι είναι πραγματικά δικαιούχοι, αν κάποιοι εκμεταλλεύονται καταστάσεις κλπ.

-Οι λογιστές, που έχουν βαρεθεί οι άνθρωποι να ανταποκρίνονται στις κατά καιρούς απαιτήσεις και ορέξεις της εφορίας, εξοικειωμένοι από τέτοιες διαδικασίες βαριεστημένα έμπαιναν στο taxis, χτυπούσαν τους κωδικούς, άνοιγε η «μάσκα» της εταιρίας και έβαζαν το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη.

-Στο σημείο αυτό η βαρεμάρα της ρουτίνας στο γραφείο έφευγε δια μαγείας καθώς φέρεται να άνοιγε η καρτέλα με όλα τα στοιχεία του αφεντικού! Ονόματα, διευθύνσεις, mail, εισοδήματα, ακίνητα, άλλες εταιρίες, τόκοι, μετοχές, αποταμιεύσεις και ότι άλλο ήταν δηλωμένο στα ΑΦΜ των ιδιοκτητών ήταν, σύμφωνα με καταγγελίες, στη θέα του κάθε λογιστή που ανέλαβε να διεκπεραιώσει τη σχετική διαδικασία. Κι όπως καταλαβαίνετε, η διαδικασία αυτή αφορούσε από την ασήμαντη ΙΚΕ του κ. Τρεχαγυρευόπουλου μέχρι τη Motor Oil του κ. Βαρδινογιάννη.

-Στην ΑΑΔΕ πήραν χαμπάρι ότι από λάθος είχε συμβεί κάτι σαν την παραβίαση του αιώνα στα προσωπικά δεδομένα και έσπευσαν αμέσως να ακυρώσουν προσωρινά τη διαδικασία. Έτσι στις 22 Νοεμβρίου η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ότι η διαδικασία δήλωσης των δικαιούχων αναβάλλεται για 40 ημερολογιακές ημέρες και συγκεκριμένα ως τις 19 Ιανουαρίου «για λόγους συντήρησης και βελτίωσης του προγράμματος». Ήταν τόση η σύγχυση των ανθρώπων της ΑΑΔΕ και η βιασύνη τους να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα που πάνω στην ταραχή τους μπέρδεψαν και τις ημερομηνίες, γιατί ως τις 19/1 προφανώς και δεν είναι 40 ημερολογιακές ημέρες.

-Σήμερα έχουμε την αναδιάρθρωση των δεικτών της MSCI που θα τεθεί σε ισχύ στην αυριανή συνεδρίαση (27/11/19). Οι χρηματιστές δεν προσδοκούν ιδιαίτερες μεταβολές αλλά εκτιμούν ότι θα έχουμε περιορισμένες εκροές που ίσως γίνουν περισσότερο αισθητές σε ορισμένες μετοχές που συμμετέχουν στους δείκτες έχοντας μεγαλύτερη βαρύτητα. Η επόμενη ανατάραξη λόγω δεικτών θα συμβεί στις 23 Δεκεμβρίου που θα ισχύσουν οι αλλαγές στους δείκτες FTSE.

-Άπαντες οι CEO των τραπεζών έδωσαν το παρόν στη προχθεσινή εκδήλωση της Καθημερινής για τη συμπλήρωση 100 ετών από την έκδοση της.

- Η Ελληνική Λέσχη μη εκτελεστικών μελών Διοικητικών Συμβουλίων εταιρειών (The Non Executive Directors’ Club in Greece (NED CLUB) κατά την πρώτη Γενική της Συνέλευση εξέλεξε Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Λήδα Κοντογιάννη Πρόεδρος, Κρις Αμιράλης Αντιπρόεδρος, Λίτσα Παναγιωτοπούλου Γενικός Γραμματέας, Κωνσταντίνος Μαχαίρας Ταμίας και Νατάσα Μαρτσέκη Mέλος. Στην Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν οι: Άρης Βενέτης και Αθανάσιος Βλαχόπουλος.